L’offre de sièges bondit de 89% dans l’aérien

Tahiti, le 23 mars 2022 – Une offre de sièges en progression de 89% par rapport à l’année dernière sur la même période est validée pour la saison Iata "été 2022", du 27 mars au 29 octobre prochain.



Le conseil des ministres a approuvé mercredi le programme des vols pour la saison Iata "été 2022", du 27 mars au 29 octobre prochain, présenté par les sept compagnies aériennes desservant la Polynésie française. Un planning qui présente une offre de sièges en progression de 89% par rapport à l’année dernière sur la même période, et en recul de 12% par rapport à 2019. De fin mars à fin octobre, entre 21 et 25 vols par semaine seront assurés par les compagnies Air Tahiti Nui, United Airlines, Air France et French Bee, en direction en direction de Paris via Los Angeles ou San Fransisco, un vol hebdomadaire vers Honolulu (Hawaiian Airlines) ou Nouméa (Aircalin) et la reprise des vols vers Aucland à raison de quatre à cinq rotations par semaines, opérées par Air Tahiti Nui ou Air New Zealand.



À noter que les vols en direction de l’Amérique du Sud, du Japon et des îles Cook restent suspendus pour la saison Iata "été 2022". Reste que l’offre totale de sièges (aller et retour) est estimée, du 27 mars au 29 octobre prochain, à 560 512 contre 259 278 sièges en 2021, soit une augmentation de 301 234 sièges.