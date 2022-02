L'obligation vaccinale abrogée en Nouvelle-Calédonie

Nouméa,le 24 février 2022 - LNC - La commission permanente du Congrès s’est penchée sur l’obligation vaccinale, jeudi 24 février. Son abrogation a été votée après d’âpres discussions.



Les Calédoniens n’ont plus l’obligation de se vacciner contre la Covid-19. La commission permanente du Congrès de Nouvelle-Calédonie a voté jeudi l’abrogation de l'obligation vaccinale après d’âpres discussions et alors que de nombreux manifestants antivax se faisaient entendre depuis l’extérieur de l’hémicycle. Le projet d’abrogation était porté par Virginie Ruffenach du Rassemblement, qui a suivi la séance par vidéoconférence, ainsi que par l’UNI et le groupe UC-FLNKS et Éveil océanien. Il a été adopté par huit voix contre trois. De leur côté, Calédonie ensemble et les Républicains calédoniens ont plaidé pour la suspension de cette obligation et des sanctions qui en découlent, en ne maintenant une obligation qu’à l’égard des personnels de santé.