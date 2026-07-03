

L’inventaire floristique des îles Marquises enfin achevé après 40 ans de recherches

Nuku Hiva, le 9 juillet 2026 - Chipper Wichman, président émérite du National Tropical Botanical Garden (NTBG) basé à Kauai, à Hawaii, a présenté cette semaine aux six maires des Marquises l’achèvement d’un projet scientifique relatif à la flore de l’archipel après près de quarante années de recherches. Un inventaire floristique complet, en deux tomes et en anglais, qui recense les plantes à fleurs et les fougères de l’archipel.





Les îles Marquises abritent une biodiversité exceptionnelle avec un taux d’endémisme élevé. Leur isolement géographique a notamment permis l’évolution d’espèces uniques.



Dès la fin des années 80, Chipper Wichman, président émérite du National Tropical Botanical Garden (NTBG) basé à Kauai, à Hawaii, et son équipe ont commencé à explorer ces écosystèmes complexes. Leur objectif était de documenter chaque espèce végétale présente sur l’archipel.



Ce projet a nécessité de multiples expéditions sur le terrain, des analyses génétiques et la consultation d’herbiers anciens. Les chercheurs américains ont collaboré avec les institutions françaises puis celles du Fenua, et notamment avec le chercheur en écologie et en botanique Jean-Yves Meyer, pour garantir la précision des données. Le résultat est un ouvrage de référence intitulé “Vascular Plants & Flora of the Marquesas Islands” qui servira de base pour les futures études botaniques dans la région.



“Il est important de préciser que nous n'aurions pas pu accomplir ce travail mené dans des conditions parfois difficiles sur le terrain et pendant tant d'années, sans l'aide constante et le soutien fort des mairies et des communautés locales dans chacune des îles des Marquises”, a indiqué le président émérite du NTBG. “Nos différentes expéditions botaniques ont nécessité une planification et une préparation logistique afin de pouvoir prospecter les zones les plus reculées et les plus hauts sommets des îles. Lors de ces missions, nous avons découvert et décrit de nombreuses espèces endémiques nouvelles pour la science qui ont émerveillé notre équipe et les botanistes du monde entier.”



Le premier tome “Vascular Plants of the Marquesas Islands” est dédié aux fougères et plantes apparentées avec près de 200 espèces répertoriées. Le second volume “Flora of the Marquesas Islands” se concentre lui sur les plantes à fleurs. Il décrit plus de 1 200 espèces dont de nombreuses sont endémiques.



Chaque volume inclut des descriptions détaillées, de nombreuses photos, des clés d’identification et des cartes de répartition.



Plus de 60 espèces de plantes sont nouvellement décrites dans ces deux tomes. Ainsi, ces livres offrent une vision complète de la flore marquisienne. Ils permettent de mieux comprendre la répartition des espèces et leur adaptation à des environnements souvent hostiles.



Cette semaine, Chipper Wichman, plusieurs membres clé de l’équipe de botanistes ayant participé aux prospections sur le terrain et à la rédaction de “Vascular Plants & Flora of the Marquesas Islands”, plusieurs donateurs qui ont aidé financièrement à réaliser ce projet, et le chercheur Jean-Yves Meyer sont arrivés aux Marquises, à bord du cargo mixte Aranui, afin de remettre aux conseils municipaux de chaque île de l’archipel un exemplaire des deux volumes de l’ouvrage en question.



“Il s’agit pour nous de restituer toutes les connaissances acquises sur les plantes qui sont trouvées dans l’archipel, puis dans le même temps de dire ‘Mahalo nui’ et ‘Koutau nui’ à l’ensemble des Marquisiens”, a expliqué Chipper Wichman.



Pour l’heure, les deux tomes de cet ouvrage de référence n’existent qu’en langue anglaise et il n’est pas prévu de traduction. Cependant, les illustrations et photographies qui accompagnent les textes facilitent l’identification des plantes sur le terrain pour les non-anglophones.



Les habitants de l’archipel peuvent désormais se rendre dans la mairie de leur île pour consulter ces ouvrages de référence.





Rédigé par Marie Laure le Mardi 14 Juillet 2026 à 13:24 | Lu 253 fois



