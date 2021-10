L'internat du collège Henri Hiro et du lycée de Faa'a prêt à accueillir ses premiers résidents

Lire aussi >> Lycée : Près d'un milliard pour les internats de Faa'a et Mahina

Le lycée professionnel de Faa'a et le collège Henri Hiro disposent désormais de leur propre internat. Ce samedi, les parents des futurs internes et la conseillère municipale, Purea Ateo, ont eu droit à une visite privée du nouveau bâtiment qui accueillera à partir de lundi prochain ses premiers résidents.Le premier niveau dispose de trois salles pour l’étude, l’informatique et pour la détente. À l’étage, se trouvent les dortoirs et la salle de douche équipées de machines à laver et d’un sèche-linge. Les internes sont répartis dans des chambres de six. "Cet internat d’excellence permettra à ces élèves motivés, ne bénéficiant pas d'un environnement propice aux études, d'exprimer tout leur potentiel et de vivre leur scolarité autrement", indique la commune de Faa'a dans un communiqué.Ce nouvel internat dont le coût de la construction s'élève à 788 millions de Fcfp sera en mesure d'accueillir 228 élèves.