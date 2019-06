Lycée : Près d'un milliard pour les internats de Faa'a et Mahina

PAPEETE, le 13 juin 2019 - Edouard Fritch, président du Pays, et Christelle Lehartel ministre de l'Education ont fait un point ce jeudi sur l'avancé sur l'avancement des chantiers des internats du lycée professionnel de Mahina et du lycée professionnel de Faa’a. 172 millions de Fcfp ont été investi pour le premier, et près de 788 millions de Fcfp pour le second établissement.



"L'internat est un lieu où les enfants sont encadrés et accompagnés pour leur permettre d'aller le plus loin possible. Ceux qui sont en internat doivent être les meilleurs", a affirmé ce jeudi Edouard Fritch, président du Pays, en marge de la visite des chantiers des internats des lycées professionnels de Mahina et de Faa'a.



Ainsi pour la prochaine rentrée scolaire le lycée de professionnel de Mahina, grâce à l'extension de son internat qui accueille aujourd'hui 221 élèves, pourra offrir 43 places supplémentaires aux étudiants souhaitant poursuivre leur cursus scolaire à Mahina. Avec évidemment une priorité d'accès pour les élèves venant des îles et archipels éloignés du fenua. "Tous les ans il y a des listes d'attentes et des élèves que l'on ne peut pas accueillir", explique Vincent Baron proviseur de l'établissement. "Cette extension va par ailleurs offrir plus d'autonomie à nos élèves. Ils pourront étudier en chambre et être seuls pour les heures d'études. Le but étant évidemment de prévenir le décrochage scolaire et de faire réussir nos internes."



Le coût total des travaux s'élève à 172 millions de Fcfp. Des travaux financés par le Pays et l'Etat par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).