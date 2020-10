L'intellectuel et académicien Jean-Claude Teriierooiterai est mort

Tahiti, le 22 octobre 2020 - Jean-Claude Teriierooiterai est décédé des suite d'une longue maladie à Paris. Il était âgé de 68 ans.



Homme de culture, spécialiste du 'orero, de la navigation traditionnelle avec les étoile, président de l'association Faafaite et membre de l'Académie tahitienne depuis 2013, l'enfant de Papenoo Jean-Claude Teriierooiterai s'est éteint mercredi à Paris, à l'âge de 68 ans.



Jean-claude Teriierooiterai avait décroché le prix du meilleur auteur de troupe avec O Tahiti E au Heiva i Tahiti 2019. Il est auteur d'une thèse de doctorat intitulée Mythes, astronomie, découpage du temps et navigation traditionnelle : l’héritage océanien contenu dans les mots de la langue tahitienne soutenue en 2013 à l'Université de Polynésie française.



"Rumaruma te fenua, Marû te nu’u tupuna, E tô te va’a o Rû e te ‘aitu e, E tomo i te moana nui a Hiva, E ‘aru ‘oe i te moana ra’i ! Ia tau te manava. Marumaru te ata, E moe te fenua !", psalmodie le message de condoléances diffusé jeudi au nom du président et du gouvernement. "En cet instant précis, nos pensées vont à Diana, son épouse, qui se trouve à ses côtés, à leurs enfants et toute la famille. A l’affliction s’ajoute ce sentiment d’impuissance à la perspective de cette absence à venir et qui pèsera. Et dans le contexte très particulier du moment, ne cédons ni à la douleur ni à la détresse, car la volonté et le courage d’avancer caractérisait l’homme qu’il fût : passionné, tenace et persévérant, surtout lorsqu’il était question de sa culture. Il laisse à ses pairs de l’académie tahitienne-Fare Vana’a son ciel polynésien. De même qu’il aura insufflé le grand souffle, Te aho nui, à la troupe O Tahiti E en leur permettant de remporter le grand prix Hura tau et celui du Meilleur auteur du Heiva 2019. Aux amis de Hokulea, membres de l’association de Tai nui, aux membres de la Polynesian Voyaging Society à Hawaii et à Fa’afaite, il aura dédié (...) sa thèse de doctorat soutenue en 2013, à l’Université de la Polynésie française. A nous Polynésiens, les mots de Te heva, son roman en langue tahitienne, dédié au deuil et lauréat du prix littéraire du président en 2003 resteront en héritage. Nous prions sa famille et ses proches d’accepter notre respectueuse sympathie et le témoignage de notre sincère affection."



Le député Moetai Brotherson lui rend également un vibrant hommage sur Facebook : "Je t'ai d'abord connu dans le monde des télécommunications. Et puis un jour, au hasard d'une conversation sur les satellites, nous nous sommes découverts une passion commune pour la navigation traditionnelle aux étoiles (entre autres). Plus tard, nous passions une journée entière à discuter du découpage de la "journée mä'ohi" en 80 périodes, tellement plus riche que les 24h du découpage occidental. Plus récemment, j'ai comme tant d'autres ressenti le frisson à Tö'ata, et mon échine se raidit encore au passage de ce "aho nunui" si magnifiquement interprété par "O Tahiti e"... Ce souffle de vie t'a quitté aujourd'hui, dans le froid de Paris, loin de ton berçeau familial et culturel de Hapaiano'o. Matari'i i ni'a, le lever des pléïades aura un parfum particulier cette année au fond de la vallée. En levant les yeux, derrière la crête, en cherchant bien, je suis sûr qu'on pourra apercevoir tes yeux malicieux. A ta famille, à tes amis, je voudrais présenter mes sincères condoléances. Bon voyage le poète, à fano e à fano rä, e Jean-Claude Terierooitera'i täne."



Le conseiller municipal de Punaauia et membre du Conseil économique social et environnemental (Cese), Christian Vernaudon, commente jeudi en guise d'hommage sur les réseaux sociaux : "Avec Jean-Claude c’est (...) un nouveau monument de la culture polynésienne qui nous quitte."