L'instituteur trafiquant ne sera pas réintégré

Tahiti, le 11 novembre 2020 - Le tribunal administratif de Papeete a refusé mardi d'annuler la révocation de l'ancien instituteur et entraîneur de futsal, Jacob Tutavae, après sa condamnation à trois ans de prison ferme pour trafic d'Ice dans l'affaire Sarah Nui en fin d'année dernière.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'opération était particulièrement osée. Condamné en octobre 2019 à trois ans de prison ferme pour trafic d'ice dans le premier volet de l'affaire Sarah Nui, l'ancien instituteur et entraîneur de la sélection tahitienne de futsal, Jacob Tutavae, avait demandé il y a deux semaines au tribunal administratif d'annuler sa révocation de l'Education nationale et de le réintégrer dans le corps enseignant. Sans trop de surprise, le tribunal administratif a balayé la demande dans une décision laconique rendue mardi.



Trafiquant d'ice au parcours particulièrement médiatisé depuis son interpellation alors qu'il enseignait à l'école primaire To'ata, Jacob Tutavae avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire de "révocation" par le vice-rectorat en décembre 2019 quelques mois après sa condamnation. Dans sa requête, le trafiquant faisait valoir qu'il "avait eu une carrière exemplaire", que "les faits reprochés avaient été commis en dehors du service" et "qu'il n'avait commis qu'une infraction pénale dans sa carrière"… Pas vraiment de quoi attendrir le tribunal qui a jugé dans sa décision de mardi : "Eu égard à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants, y compris en dehors du service, et compte tenu de l’atteinte portée à la réputation du service, du fait de l’importance des fautes commises, la sanction de révocation qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée". De l'art de manier l'euphémisme.