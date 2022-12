L’institut du cancer de Polynésie française offre des surprises à ses patients

Tahiti le 22 décembre 2022 - L’institut du cancer de Polynésie française a offert des cadeaux aux patients atteints du cancer et suivis au service d’oncologie du CHPF. L’association Amazones Pacific a aussi confectionné des pochettes qui font partie du lot de présents. C’est le premier événement que l’ICPF organise à Noël, depuis sa création.



“Ça va faire bientôt trois mois que je suis suivi. Aujourd’hui, je reviens pour ma chimiothérapie. Ça fait plaisir de voir qu’on pense à nous, qu’on n'est pas seul”, se réjouit une patiente atteinte du cancer. L’institut du cancer de Polynésie française distribuait des cadeaux, jeudi au matin, pour les patients suivis au service d’oncologie du CHPF.



L’organisme a été créé au début de l’année 2021. C’est son premier événement pour Noël en tant qu’établissement public. Au total, 420 cadeaux ont été remis aux malades de l’hôpital de jour, dont 20 aux enfants. Des gourdes isothermes, et des pochettes, cousues par l’association Amazones Pacific, ont été offertes aux patients. De plus, une casquette sera remise aux enfants hospitalisés. Les patients en hospitalisation complète n’ont pas été oubliés et ont eux aussi reçu ces présents.



Certaines chimiothérapies nécessitent d’être délocalisées. En conséquence, l’opération a aussi été menée dans les hôpitaux périphériques. Notamment à l’hôpital de Taravao, ou 50 cadeaux ont été distribués, et dans l’hôpital de Uturoa, où l’institut devrait aussi intervenir. Une soixantaine de patients évasanés en métropole recevront aussi des lots.



Premier événement L’institut du cancer de Polynésie française finance entièrement cette opération de Noël. “L’ensemble de l’équipe, et les premières missions, ont commencé à être développés à partir du 1er janvier de cette année. L’ICPF découle d’une volonté forte du gouvernement d’améliorer les traitements contre le cancer. Nous sommes un établissement public, industriel et commercial”, déclare Tamara Drapé-Pommier, directrice par intérim de l’ICPF.



Tout le long de l’année, l’Institut a mené des campagnes de dépistage et de prévention. “En juin, nous avons organisé des dépistages du cancer du col de l’utérus. On a aussi effectué plusieurs journées de dépistage contre le mélanome (maladie de la peau). Pour cela, on s’est déplacé à Taravao, Moorea et Papeete”, rappelle Tamara Drapé-Pommier. L’ICPF a aussi organisé “L’octobre rose” au fenua, une campagne de lutte contre le cancer du sein. “Il s’agit pour nous de venir soutenir nos patients, dans des moments de vie qui sont très difficiles. Nous leur adressons nos meilleurs vœux de guérison et de rémission”, sourit la directrice par intérim.

L'association Amazones Pacific engagée Début décembre, l’association Amazone Pacific proposait un atelier couture à ses adhérentes. Des femmes, pour certaines suivies par l’ICPF, ont créé une multitude de pochettes, qui ont été offertes aux malades du CHPF. “Nous nous sommes tournées vers les Amazones pour organiser une action commune. Le but, c’est la coordination des actions sur le territoire”, précise Tamara Drapé-Pommier.



Amazones Pacific propose des soins oncologiques de support, en suivant un programme mensuel, ainsi que des conférences de sensibilisations. Le programme est destiné aux femmes atteintes ou ayant été touchées par un cancer. L’association rayonne dans tout l’outre-mer, et vise à ouvrir un centre à Paris. “On a un local dans la vallée de Tipaerui. On y accueille des femmes pour leur permettre d’améliorer leur qualité de vie. Au niveau social, physique, et psychologique. C’est d’abord des rencontres, on échange et surtout, on rit beaucoup. Des programmes d’activité physique sont mis en place. C’est très important pour réduire les effets secondaires”, affirme Marie-Christine Seroux, présidente de l’association Amazones Pacific.

Rédigé par Guillaume Marchal le Jeudi 22 Décembre 2022 à 18:04 | Lu 128 fois