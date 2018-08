L’instigateur de Solar Impulse donnera une conférence à Tahiti

PAPEETE, le 3 août 2018 - Le "saventurier", Bertrand Piccard est attendu en Polynésie. Il donnera une conférence le vendredi 10 août sur le thème Comment réaliser l’impossible ? Bertrand Piccard, médecin et explorateur, est à l’origine du projet Solar Impulse, cet avion qui se déplace sans carburant et dont l’autonomie est perpétuelle.



Il est psychiatre et aventurier. Depuis toujours Bertrand Piccard vi ses rêves en grand. De passage à Tahiti, il donnera une conférence le vendredi 10 août à l’InterContinental sur le thème : "Comment réaliser l’impossible" ? Cette conférence est accessible à tous.



Conscient que ses auditeurs ne sont pas là pour entendre un récit d’aventure, Bertrand Piccard puise dans son expérience qui devient une source d’inspiration. " Il utilise en toile de fond ses expéditions aériennes pour développer son concept de la psychologie de la vie et de la communication humaine ". D’après lui, " l’esprit de pionnier ne consiste pas à trouver de nouvelles idées, mais à se débarrasser des certitudes et habitudes qui nous retiennent prisonniers de vieilles façons de penser et d’agir ".



Très jeune Bertrand Piccard a été un pionnier de vols libres. " Que ce soit par pur plaisir de se retrouver seul avec lui-même et avec la Nature, ou alors en compétition et en démonstration dans des meetings aériens : vol acrobatique, cross-country, largage depuis montgolfière, vol d’altitude en aile Delta et en parapente ; de nombreuses premières en ULM, que se soit en montagne, en Grèce, aux Maldives ou aux Canaries, sur flotteurs ou sur ski. Mais davantage encore que le sport, ce qui fascine Bertrand est l’observation de l’émergence de niveaux de conscience supérieure dans les moments les plus intenses de ses vols ", écrit-il sur son site. C’est ce qui le conduira à devenir psychiatre.



Plus tard, en mars 1999, il a réalisé l’impossible. Tout au moins ce qui était considéré comme impossible : un tour du monde en ballon. " Le public et les médias y virent la dernière grande aventure du siècle: réaliser le vol ultime, le tour complet de la terre, sans moteur et sans gouvernail, simplement poussé par les vents. "



Plusieurs milliardaires comme Richard Branson et Steve Fossett s’y lancèrent sans succès. Après deux échecs, Bertrand Piccard, accompagné cette fois par l’anglais Brian Jones, réussit en mars 1999 le premier tour du monde en ballon sans escale. Leur Breitling Orbiter 3 accomplit du même coup le vol le plus long en distance et en durée de toute l’histoire de l’aviation, empochant au passage 7 records du monde.



Depuis 2003, un nouveau rêve se réalise. Bertrand Piccard développe Solar Impulse : un avion solaire capable de voler jour et nuit sans carburant et démontrant l’efficience des nouvelles technologies propres pour sauvegarder les ressources naturelles de la planète.



Après 13 ans de recherche, de conception, de calculs complexes, de simulations, de construction, de tests et de vols d'entraînement dans un domaine à peine exploré, Solar Impulse est devenu le premier avion solaire à voler autour du monde en 2016 : 40 000 km sans une goutte de carburant.