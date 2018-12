L'inquiétude des habitants de la vallée de Matatia

Contactée hier, la direction de l'Equipement a affirmé de son côté avoir entrepris une opération de curage… au niveau de l'embouchure de la Matatia. "Là on entretient la rivière mais on fait surtout le dragage et le curage de la partie maritime pour dégager les encombrants", a précisé Franck Giandolini, responsable du groupement “étude et gestion du domaine public” (GEGDP) à la direction de l’Equipement. Puis ce dernier d'ajouter, "et pour le fond de vallée de Matatia nous n'avons rien de prévu pour les jours à venir. Mais il faut rappeler que l'année dernière nos services avaient réalisé une opération d'enrochement pour sécuriser les berges."Des travaux qui ne suffisent pas à rassurer Vanina et Arii : "A chaque crue de la rivière c'est très dangereux pour les riverains. On ne ferme pas l'œil de la nuit parce qu'on est très inquiets. Il y a tous ces rochers qui sont emportés par le courant qui nous alertent. Et quand on entend des rochers rouler dans la rivière, on est sûr et certain que ça va déborder quelque part. On a tous très peur pour nos maisons, et nos familles."Pour rappel, durant tout le mois d'octobre, la direction de la protection civile a effectué des vols de reconnaissances des vallées et rivières de Tahiti et de Moorea , pour repérer les zones sensibles en prévision de la saison chaude. Ces données devaient ensuite être transmises aux maires des différentes communes pour mettre en place des actions pour dégager ces encombrants.