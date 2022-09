L’indice des prix à la consommation en très légère hausse en août

Tahiti, le 14 septembre 2022 – Le mois dernier, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1%, essentiellement en raison de la hausse des prix des produits alimentaires et de la division logement.



En août 2022, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1%, pour s’établir à 107,20, essentiellement en raison de la hausse de 1,2% des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées et de 0,2% des prix de la division logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles.



Entre août 2021 et août 2022, l’IPC augmente de 7,2%. En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de 4,2%. En rythme annuel, l’augmentation des prix en Polynésie française suit la même dynamique de progression qu’en métropole, où l’inflation se poursuit.



Côté alimentaire, l’évolution de l’IPC au cours du mois s’explique par les hausses des prix des huiles et graisses (+ 9,8%), des viandes (+ 2,9%), des laits, fromages et œufs (+ 1,7%) et des pains et céréales (+ 0,8%). Quant aux augmentations dans la division logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles, elle s’explique par l’augmentation des prix des produits pour l’entretien et la réparation du logement (+ 0,9%) et par la hausse des prix des loyers (+ 0,1%). Enfin, il faut noter la hausse des prix de la division ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison (+ 0,3%) et de la division hôtellerie, café et restauration (+ 0,7%).



Les prix diminuent au sein de la division transports (- 1,5%), loisirs et culture (- 0,2%) et articles d’habillement et articles chaussants (- 0,5%).