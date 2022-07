L'incubateur Prism recrute sa septième promotion d'entrepreneurs

Tahiti, le 21 juillet 2022 – Prism, l'incubateur de projets innovants de la CCISM, recrute sa septième promotion d'entrepreneurs. Les candidats ont jusqu'au 26 août, à midi, pour déposer leur dossier.



Prism, l'incubateur de projets innovants de la Chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers recrute sa septième promotion d'entrepreneurs. Un communiqué de la CCISM indique que les candidats sélectionnés intégreront le programme Test & Learn pour une durée de six mois, durant lesquels ils auront accès à un espace de co-working situé à la Polynesian Factory, où un accompagnement et un suivi opérationnel personnalisés leur seront proposés. Au programme de ces six mois : validation du marché et prototypage ; lancement du prototypage ; formalisation du business plan ; et création de la structure et lancement sur le marché.



Depuis la création du programme, 54 porteurs de projet ont été incubés et 14 start-ups sont aujourd'hui actives et pérennes. Les porteurs de projet souhaitant intégrer le programme ont jusqu'au 26 août, à midi, pour déposer un dossier de candidature, en ligne, sur Prism, l'incubateur de projets innovants de la Chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers recrute sa septième promotion d'entrepreneurs. Un communiqué de la CCISM indique que les candidats sélectionnés intégreront le programme Test & Learn pour une durée de six mois, durant lesquels ils auront accès à un espace de co-working situé à la Polynesian Factory, où un accompagnement et un suivi opérationnel personnalisés leur seront proposés. Au programme de ces six mois : validation du marché et prototypage ; lancement du prototypage ; formalisation du business plan ; et création de la structure et lancement sur le marché.Depuis la création du programme, 54 porteurs de projet ont été incubés et 14 start-ups sont aujourd'hui actives et pérennes. Les porteurs de projet souhaitant intégrer le programme ont jusqu'au 26 août, à midi, pour déposer un dossier de candidature, en ligne, sur https://www.prism.pf/test-learn/

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 21 Juillet 2022 à 19:49 | Lu 118 fois