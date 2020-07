L’incroyable récit de vie de William Leblanc

Je m’excuse de lui livrer cet ouvrage qu’elles qu’en puissent être les imperfections et je prie de vouloir bien m’accorder toute son indulgence

Depuis cinquante-cinq ans, par une manie dont je me félicite, j’ai constamment pris des notes partout et sur tout ; même dans les catastrophes les plus funestes qui ne m’ont pas épargné, j’ai réussi à sauver ces frêles documents ; avec eux et grâce à ma mémoire (…) il m’a été facile de reconstituer dans leurs détails les événements qui m’ont frappé

ne manquera pas de paraître invraisemblable à quelques-uns ; je proteste d’avance que ce n’est pas une raison pour n’y pas ajouter foi

mon enfance se passait ainsi au milieu des injures, des duretés, des mauvais traitements

Lorsqu’on arrive (…), on est frappé d’admiration à la vue de cette île. Les cimes de ses hautes montagnes déchiquetées se terminent presque toutes en forme de pain de sucre et sont inaccessibles de tous côtés. Des sommets les plus élevés, une verdure vigoureuse et variée se déroule jusqu’au bord de la mer, et, au milieu de cette végétation luxuriante, apparaissent, par places et à diverses hauteurs, des cascades dont les eaux brillent au soleil et produisent un effet qui défie le pinceau des meilleurs paysagistes

les navigateurs qui ont visité, avant nous, ces peuples sauvages, ne peuvent pas dans leurs descriptions approcher de la vérité ; ce n’est pas en restant quelques jours au mouillage dans une baie habitée par des Canaques, ce n’est pas lorsqu’on a à peine le temps de faire provision d’eau et de bois, et que l’on craint de s’aventurer tant soit peu dans l’intérieur, ce n‘est pas alors qu’il est possible de connaître les mœurs de ces sauvages (…)

Que d’erreurs, que d’absurdité ne trouve-t-on pas en lisant les fameux voyages des marins célèbres autour du monde ! Que de mensonges ont été écrits par des savants, qui ont voulu rendre compte de ce qu’ils avaient cru voir ou devenir !

des jours de joies et des jours douloureux

de ses coups, quelques fois aussi, elle m’a souri ; j’ai éprouvé l’injustice profonde et l’égoïsme féroce des hommes

Nous vécûmes d’une existence douce, agréable, heureuse même, non pas, il est vrai, au point de vue pécuniaire, car nous avions relativement une rente très minime, mais nous savions nous conformer à notre situation modeste. Le bonheur n’a jamais consisté à avoir des millions ; vivre dans une honnête médiocrité, tel était notre vœu ; nous ne regardions jamais au-dessus de notre condition ; nous n’avons jamais envié ceux qui étaient plus riches que nous ; et cette modération nous satisfait.