L’immersion du Swac bientôt terminée

Une double injection



Le remorqueur Vos Champion amène une tension qui permet de maintenir tendu le tuyau durant son coulage progressif. À bord du bateau, c'est Roy Issa, chef de projet pour l'entreprise titulaire du lot 1 du marché du Swac Geocean, qui est en charge de l'opération. “Pour couler le tuyau à la vitesse que l'on souhaite, on utilise une injection d'air et une injection d'eau qui sont envoyées en même temps. On contrôle le coulage. La poussée de l'eau chasse l'air et si ça se passe mal on peut réinjecter de l'air pour pousser l'eau” explique Roy Issa. “De la mise en pression jusqu'à la fin du coulage, l'opération prendra 24 heures et se terminera dans la nuit”.