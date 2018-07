L'île de Rimatara à l'honneur avec les Tamari'i Tuha'a Pae nō Mahina

PAPEETE, le 6 juillet 2018 - "Te fārereira'a te tama e te fenua o Nuiova" (la rencontre de l'enfant et de sa terre Nuiova), c'est le thème qu'a retenu le groupe de chant "Tamari'i Tuha'a Pae nō Mahina". Selon la cheffe du groupe, leur objectif principal est de faire découvrir les différentes îles des Australes, à leurs jeunes.



Ils viennent pour la plupart, des Australes, les 75 chanteurs du groupe " Tamari'i Tuha'a Pae nō Mahina " reviennent au Heiva i Tahiti dans un but bien précis : " Nous avons l'intention de travailler sur les Australes pour la nouvelle génération ", indique Viviane Tavita, cheffe du groupe. Une génération qui a vécu toute sa vie sur Tahiti, sans vraiment connaitre ses origines.



" C'est la suite de notre thème de l'année dernière, "Nō hea roa mai 'oe Tamari'i Tuha'a Pae nō Mahina" ? " Pour cette nouvelle édition, le groupe a retenu l'île de Rimatara, " c'est la plus petite île des Australes. Selon l'histoire, cette île a été découverte par le Pasteur Viriamu Henere, en 1862, sur laquelle il a instauré une école sur la bible. Et jusqu'à présent, ce peuple a bien œuvré dans la religion ", raconte la cheffe des " Tamari'i Tuha'a Pae nō Mahina ".



Et chanter un répertoire que l'on ne maitrise pas vraiment n'est pas une mince affaire, " les mélodies sont différentes des chants que nous avions l'habitude d'interpréter ". Le groupe a donc reçu l'aide de quelques māmā de Papeete et originaires de Rimatara.



Et pour parler de Rimatara, le groupe a décidé de prendre comme couleur principale pour leur tenue, le rouge. " Cela représente l'oiseau "'Ura vaero" de Rimatara. Il représente un peu l'éclaireur pour les habitants de l'île ", conclut Viviane Tavita.



Le groupe " Tamari'i Tuha'a Pae nō Mahina " a été créé il y a quatre ans. En 2015, le groupe a remporté le 2ème prix en " Tārava Tuha'a Pae " ainsi que le prix spécial du jury. Deux ans plus tard, " Tamari'i Tuha'a Pae nō Mahina " remportera le 1er prix en " Tārava Tuha'a Pae ".



Cette année, la troupe fera de son mieux pour repartir avec le prix tant convoité du " Tumu Ra'i Fenua ".



L'histoire de Rimatara avec les " Tamari'i Tuha'a Pae nō Mahina ", c'est samedi soir sur la scène de To'atā.