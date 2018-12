L'île Pitcairn par drone : des images inédites

PAPEETE, le 18 décembre 2018 -Ces image sont très rares, et permettent de mieux comprendre pourquoi les visiteurs de l'île assurent qu'il n'y a aucune terre plate sur Pitcairn. Ce documentaire a été filmé et monté par Tony Probst, photographe amateur et collectionneur d'objets de la Bounty. Nous l'avions interviewé juste après son retour de l'île il y a quelques mois, et il nous a envoyé le montage de ses vidéos en avant-première pour nos lecteurs. Profitez !