Tony Probst nous fait découvrir Pitcairn, l'île des exilés de la Bounty

Cette présentation a lieu au Musée James Norman Hall. Est-ce un lieu spécial pour vous ?

Je le connais bien, j'ai rencontré Vivienne de nombreuses fois. C'est un endroit merveilleux et historique. Et si James Norman Hall n'avait pas écrit ce livre, la réputation de la Bounty n'aurait jamais été la même. Chaque histoire a besoin d'être racontée. C'est comme pour le Titanc. Je collectionnais les objets du Titanic bien longtemps avant la sortie du film de James Cameron. Avant, on trouvait des objets et ça n'intéressait personne. Après, c'est devenu impossible de trouver quoi que ce soit, les prix ont explosé ! Mais c'est vrai que moi-même, c'est un livre que me l'avait fait découvrir.



En quoi consiste votre collection de la Bounty ?

Beaucoup d'objets venus du bateau qui sont sortis de l'île dans les années 50 et 60, et même un peu plus tôt, les habitants échangeaient des parties du Bounty contre ce dont ils avaient besoin sur l'île. Donc il y a des trésors cachés dans le monde, si vous savez où chercher. Et il y a de grandes collections dans le monde. Un yacht très fameux nommé le Yankee a visité Pitcairn de nombreuses fois dans les années 50 et a une très grande collection.



C'est important pour vous de partager cette passion comme ce soir ?

Effectivement il y a du monde, et c'est la première fois que je parle en public de mes voyages… Mais si j'arrive à passionner quelques personnes, leur donner envie d'aller là-bas et aider Pitcairn, ce sera au mieux. Il n'y a qu'un seul bateau qui y va, il part de Nouvelle-Zélande en passant par les Australes. Il visite Pitcairn quatre fois par an, et même uniquement trois fois en 2019. Il y a 12 places à bord, et on peut rester 4 jours, 10 jours ou 18 jours.