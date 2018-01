L'ice commandée sur internet était cachée dans un magazine (photos)

Les trois individus, âgés de 29 à 36 ans, tous de Tahiti, ont été placés immédiatement en retenue douanière pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et remis à la section de recherches de gendarmerie de Faa’a, à l’issue de la retenue.Jeudi, ils ont été jugés en comparution immédiate et ont été condamnés à des peines d'un an avec sursis, de 3 ans dont 18 mois avec sursis et de quatre ans dont deux avec sursis. Ils devront également s"acquitter solidairement d'une amende douanière de 7,8 millions de Fcfp.