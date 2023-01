L'hydro explose les compteurs en 2022

Tahiti, le 16 décembre 2022 – La filiale d'EDT en charge de l'hydroélectricité Marama Nui a annoncé lundi les chiffres de sa production record en 2022. Il s’agit de la deuxième meilleure année de production après 2010.



La filiale d'EDT en charge de l'hydroélectricité Marama Nui a annoncé lundi matin avoir réalisé sa deuxième meilleure année en matière de production hydroélectrique en 2022. L’énergie produite a atteint 200 GWh et a permis d’éviter l’importation de 12 500 tonnes de gasoil, précise EDT dans un communiqué. La société explique que cette bonne année hydroélectrique a également permis de "limiter la hausse du prix (du prix) du mix électrique dû à la hausse mondiale du carburant". Ces très bons chiffres sont la résultante de plusieurs facteurs comme une forte pluviométrie tout au long de l’année, une excellente disponibilité des ouvrages, la souplesse de fonctionnement de la centrale de la Punaruu qui améliore la complémentarité entre le thermique et les énergies renouvelables, poursuit EDT. Enfin la mise en service du générateur virtuel Putu Uira depuis septembre dernier a permis d’écouler beaucoup plus d’hydroélectricité la nuit et le week-end. Notons que l’énergie hydroélectrique représente environ 40% de la production globale de l'énergie électrique à Tahiti. L'année record de production d'énergie hydroélectrique reste néanmoins 2010 avec 218 GWh générés.