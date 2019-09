L’hybride se lâche au Salon de l’auto

Alexandre Boitier, directeur marketing de Sopadep

"Le marché de l'automobile est poussé vers des niveaux raisonnables"



Comment se porte le marché de l'automobile en Polynésie française ?

"On a un marché qui est assez soutenu depuis le début de l'année. C'est le reflet de la bonne santé de l'activité économique et qui pousse la consommation des ménages. Associé à ça, il y a une politique assez volontariste des banques. Toutes ces raisons font que le marché de l'automobile est poussé vers des niveaux raisonnables."



Quels modèles de véhicules sont plébiscités par le public du salon ?

"Les SUV représentent un tiers du marché en Polynésie. Pour les pick-up, on observe un regain des ventes par rapport aux années précédentes avec une progression qui est assez nette cette année. Après, on a les petites voitures qui démarrent en-dessous de deux millions de francs et qui séduisent beaucoup de personnes également. Pour les voitures hybrides et électriques, ça se tasse un peu cette année au niveau des ventes."



Laurent Mallet, directeur stratégie et développement de Sodiva

"Développer toute une gamme 100% électrique"



Quel constat pouvez-vous faire sur les ventes de voitures hybrides et électriques ?

"Ça évolue, mais doucement. Aujourd'hui, les hybrides représentent 10% du marché. Pour les 100% électriques, on est à 1%. Avant, ce qui pouvait poser problème c'était l'autonomie de ces véhicules, mais aujourd'hui nous avons, comme nos concurrents, des modèles qui sont capables de faire trois fois le tour de l'île. Donc l'autonomie n'est pas plus une contrainte. Maintenant ce qu'il faut, c'est proposer toute une gamme de voiture électrique. Là, les ventes vont s'accroitre. Les constructeurs travaillent dessus et seront en mesure de proposer prochainement plus de modèles."