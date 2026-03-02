

L’hôtel Reva Tahiti inauguré

Tahiti, le 20 mars 2026 - L’hôtel Reva Tahiti a été inauguré mercredi soir à Papeete. Le projet, porté par un groupe local, Newstone, représenté par Jean-Baptiste U, Antoine Viardot et Nicolas Quintana, a commencé à accueillir ses premiers clients.



L’ambition de l’équipe de l’hôtel Reva Tahiti, inauguré mercredi soir, était de concevoir un hôtel urbain, contemporain et de catégorie standard, sans offre de restauration. Le résultat est la construction d’un établissement de grande qualité, bien que classé 2 étoiles, une classification principalement liée à l’absence de restaurant.



L’architecture se distingue par de belles façades blanches et un parement d’inspiration tropicale, contribuant à une meilleure isolation contre le bruit et la chaleur. La décoration, quant à elle, est soignée, actuelle et en phase avec les tendances, avec des équipements et un mobilier de qualité, y compris pour un établissement de cette catégorie.



“Cet hôtel démontre qu’il est tout à fait possible de proposer des établissements 2 étoiles alliant qualité et tarifs accessibles pour la clientèle”, explique la communication liée à l’ouverture de l’établissement.



Ouvert en novembre 2025, l’hôtel Reva dispose d’un espace de coworking de 150 m² et d’une salle de réunion. L’hôtel Reva dispose de 43 chambres, studios et suites répartis en plusieurs catégories.



Engagé dans une démarche de tourisme responsable, l’hôtel a initié un processus de certification Clef Verte. Des actions concrètes seront déployées visant à limiter l’impact environnemental et à promouvoir des pratiques plus justes et durables au sein de l’établissement.





Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 20 Mars 2026 à 09:25 | Lu 878 fois



