L'hôpital de Taravao préparé pour faire face au coronavirus

Vous n'avez pas de service de réanimation à Taravao. Mais est-ce-que vous êtes équipés de ces fameux respirateurs ?

Nous avons reçu des respirateurs. On peut prendre en charge des patients atteints de covid pendant quelques heures en attendant leur transfert vers Taaone. Après en fonction de la gravité des symptômes et de l'état de santé du patient on a les capacités de les garder en hospitalisation. Mais pour le moment nous n'avons pas encore prise en charge de patients testés positifs au virus.



Dans le cas où une grosse épidémie venait à se déclarer, est-ce-que vous avez les moyens suffisants, humains et matériels, pour pouvoir gérer un afflux massif de patients ?

Nous sommes dix médecins à Taravao. Il y a cinq médecins urgentiste et cinq généralistes. Au début de l'épidémie on avait cessé toutes les activités de prévention médicales, de médecine scolaire ce qui nous a permis de récupérer trois médecins pour la cellule covid. On peut centraliser des médecins, et s'adapter mais jusqu'à une certaine limite évidemment. Dans le cas où l'on dépasserait cette limite on demandera des moyens humains supplémentaires.



En Polynésie on a réussi pour le moment à éviter une grosse épidémie. Mais vous vous préparer quand même à un pic…

Il faut remercier et saluer toutes les personnes qui ont vraiment bien respecté les mesures de confinement. C'est grâce à cela aujourd'hui qu'il n'y a que 60 cas. Il est important aussi de suivre la quatorzaine strict qui est imposée lorsqu'on revient de l'étranger. Et quand on voit que des personnes contestent cette mesure, c'est tout simplement pas envisageable pour nous le personnel soignant.