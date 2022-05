L'exercice Marara dans toute son ampleur

Tahiti, le 17 mai 2022 – Un important exercice de recherche et de sauvetage en mer a été mis en œuvre ce week-end entre Huahine et Raiatea pour les besoins de l’exercice Marara 2022.



Le millier de militaires français et américains déployés aux îles Sous-le-vent pour l’opération Marara 2022, sont depuis le 12 mai dernier dans le vif de cet exercice interarmées qui s’est achevé ce mardi.

La force multinationale sous commandement français est en effet déployée depuis jeudi dernier sur les îles de Huahine et Raiatea, renommées "Greenland" pour les besoins de l’exercice militaire. Depuis lors, le scénario a porté sur des missions de reconnaissances menées, à terre, en mer et par voie aérienne, suite au passage d’un cyclone fictif, "Virginie".

Un scénario… C’est dans ce contexte que ce samedi un important exercice de recherche et de sauvetage en mer a été coordonné par le JRCC, le centre de coordination des opérations de recherche et sauvetage aéronautiques et maritimes, avec le déploiement de l’ensemble des moyens maritimes mobilisés pour Marara 2022 et de plusieurs aéronefs.

Il s’agissait, pour les militaires français et américains, de s’entrainer à une opération de recherche et de sauvetage. En résumé, dans la matinée de samedi, le bâtiment de soutien et d’assistance de la Marine nationale “Bougainville” signale au JRCC la présence d’un voilier démâté et à la dérive entre Raiatea et Huahine. Voilier matérialisé par le remorqueur portuaire côtier Maroa, pour les besoins de l’exercice. Après des investigations menées à bord par le Bougainville et une enquête à terre, il s’avère que quatre hommes auraient disparu à la mer.

Le JRCC engage alors un dispositif aéro-maritime de recherche composé du Bougainville, de l'USS Pearl Harbor, du patrouilleur Arago, d’un Gardian de la flottille 25F et d'un Hercules C130J de l'US Air Force. Ce déploiement permet de localiser les quatre naufragés en début d’après-midi par les aéronefs, avant qu’ils ne soient récupérés par le Pearl Harbor, puis évacués vers Huahine par l'Alouette III de la flottille 34F.

​… pas si loin de la réalité Cet exercice a permis de mettre en évidence l'excellente coordination entre le JRCC Tahiti et les forces armées de Polynésie française, ainsi que l'interopérabilité avec une nation étrangère, en l’occurrence les forces armées américaines engagées dans l’exercice Marara. Mais bien que guidée par un scénario établi au préalable, cette opération est tout à fait réaliste. En effet, Pitcairn étant inclus dans la zone de recherche et sauvetage du JRCC Tahiti, si une telle opération devait avoir lieu, elle serait coordonnée par Tahiti sur un schéma identique à celui mis en œuvre, et avec des moyens de l’armée française, ou tout autre moyen international disponible.



L’exercice bisannuel Marara 2022 s’est achevé ce mardi par un exercice de sécurisation après le passage du cyclone fictif Virginie. Les forces militaires ont été déployées pour assurer la protection de la population face à des pillards profitant de la situation sécuritaire dégradée.

Pour la cérémonie de clôture de l’exercice, ce mercredi, une journée commémorative est organisée à Bora Bora pour les 80 ans de l’opération américaine Bobcat.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mardi 17 Mai 2022 à 14:35 | Lu 182 fois