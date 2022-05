Marara 2022 au secours de Greenland

Tahiti, le 5 mai 2022 – L’exercice interarmées Marara prévoit de coordonner cette année au fenua les forces de 12 nations de la région Pacifique dans le cadre d’une opération d’assistance aux populations.



L’exercice interarmées bisannuel Marara prend une ampleur internationale en 2022 et table sur la coordination de 12 nations de la région Pacifique (Australie, Canada, Corée du Sud, France, Iles Cook, Japon, Malaisie, Pérou, Philippines, Singapour, Thaïlande et Etats-Unis d’Amérique), dans le cadre d’une mission commune menée en Polynésie. Concrètement du 8 au 18 mai, un millier de militaires français et américains sont déployés au fenua, avec le support logistique du navire de débarquement de la marine américaine USS Pearl Harbour, de deux bâtiments de la marine nationale et de six aéronefs. Et sous le commandement du contre-amiral Jean-Mathieu Rey, le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.

Marara 2022 se déroulera en deux temps. Du 9 au 11 mai, une période d’intégration des différents renforts français et étrangers est prévue autour de briefings et d’activités d’entrainement (tir, marche, aguerrissement) afin de mettre en œuvre "tous les savoir-faire qu’il est nécessaire de pratiquer ensemble pour rester interopérables", comme l’explique le contre-amiral Jean-Mathieu Rey. Cette période permettra de travailler les synergies et de développer les procédures communes, ainsi que la cohésion au sein des unités.



Mission à "Greenland"



Le clou de l’exercice interarmées se déroulera aux îles Sous-le-vent, du 12 au 17 mai. Huahine, Raitea et Bora Bora y sont rebaptisées Greenland pour les besoins d’un scénario catastrophe, qui peut se résumer en ces termes : Un cyclone vient de frapper Greenland. Une intervention interarmées est déployée dans le cadre d’une mission d’assistance à la population pour procéder à des évacuations et organiser le maintien de la sécurité des biens sur les territoires sinistrés.

Les 12 et 13 mai aura lieu le déploiement de la force dans l’archipel de Greenland à Huahine par voie aérienne et maritime et Raiatea par voie maritime uniquement.

La mission d’assistance à la population aura lieu Les 14 et 15 mai, suivie le 16 par des opérations d’évacuation de ressortissants. Le 17 mai les forces de Marara seront déployées pour assurer la protection de la population face à des pillards profitant de la situation sécuritaire dégradée. A l’occasion de ses différentes phases, de nombreux incidents sont prévus afin de travailler les savoir-faire des forces (reconnaissance de zone, search and rescue, largage de colis et livraison de matériel, aide médicale, évacuation de blessés, etc.) ainsi que l’interopérabilité avec nos partenaires.

Enfin, le 18/05, aura lieu la cérémonie de clôture de l’exercice. Elle inclura une phase commémorative à l’occasion des 80 ans de l’opération américaine Bobcat à Bora Bora, grâce notamment à l’aide de l’historien Jean-Christophe Shigetomi.

Dans le cadre de ces opérations interarmées dans la zone Pacifique, les forces françaises du Pacifique ont participé dernièrement à l’exercice militaire RimPac à Hawaii 2020 et à l’exercice maritime Unitas, qui a réuni les forces armées de plusieurs nations du continent américain en octobre dernier.