L'ex-Méridien Bora Bora ouvrira en octobre 2023

Tahiti, le 11 octobre 2022 – Les travaux du Méridien Bora Bora, fermé en 2020 en pleine crise Covid avancent. La réouverture de l'hôtel, propriété de Louis Wane, est prévue pour octobre 2023 avec 138 bungalows dont 85 sur pilotis.



Le président et ministre du Tourisme, Édouard Fritch, accompagné du maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, ont visité le chantier de l'ancien Méridien Bora Bora, en présence de son propriétaire Louis Wane, comme l'a annoncé la présidence dans un communiqué mardi.



Pour rappel, l'hôtel avait brutalement fermé ses portes il y a un peu plus de deux ans, en pleine crise sanitaire, avec un plan social et de départs volontaires annoncé aux 180 employés fin mai 2020. Selon le communiqué diffusé mardi, les travaux de rénovation et d’agrandissement actuellement en cours ont, pour leur part, “généré la création d’environ 200 emplois auprès d’une dizaine d’entreprises. Le porteur de projet a notamment fait appel à 6 artistes locaux pour apporter une touche polynésienne.”



La réouverture de l’établissement est prévue en octobre 2023. Il offrira une capacité d’hébergement accrue de 138 bungalows, contre 98 auparavant, avec 85 pilotis. Dans un style “épuré, ouvert et tourné vers le bien-être”, le nouveau complexe hôtelier promet d'être “adapté à la génération millenium”. Enfin, une “attention particulière sera apportée à la clinique des tortures avec le développement d’une infirmerie”.



Avec cette réouverture, la Perle de Pacifique prévoit d’augmenter sa capacité d’accueil hôtelière à environ 2 000 lits en hôtellerie classée. Un chiffre qui pourrait évoluer avec d'autres projets, notamment celui récemment annoncé par le groupe City sur le motu Toopa, sur l'ancien site du Bora Bora Lagoon Resort et des projets d'extension de resorts existants.