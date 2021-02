L'ex DAF de TNT condamné en appel à rembourser les 47 millions détournés

Nommé en 2012 à la direction des affaires administratives et financières de Tahiti Nui Travel, Pascal Terzian avait eu l’idée, quelques mois plus tard, de commencer à détourner des sommes au préjudice de son employeur. L’homme, qui avait accès aux comptes en banque et aux systèmes informatiques des sociétés du groupe, avait créé une autre société afin de ne pas être repéré. En l’espace de trois ans, il avait détourné 47 millions de Fcfp. Il s’était lui-même dénoncé lorsqu’il avait procédé à un virement sur le compte d’un client de la société par mégarde. C’est cette erreur qui lui avait valu sa comparution devant le tribunal correctionnel pour "abus de confiance" et sa condamnation en juin 2018 à à trois ans de prison dont deux avec sursis. Lors de cette audience, Pascal Terzian avait notamment expliqué ses actes par des "fins de mois difficiles".



Pour la défense de Pascal Terzian, son conseil s’était alors attaché à rappeler le contexte dans lequel son client était arrivé dans la société : "quand il a été engagé dans les sociétés de Franck Falletta, on lui a demandé de fermer les yeux sur des montages particuliers, des vacances payées sous couvert de missions et des avances en cash. Il a reconnu les faits (…). On ne se rend pas compte de l’ivresse que procure cet argent facile. Quand il a commencé à se faire des virements, il n’a plus su s’arrêter."