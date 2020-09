L'été 2020, le plus sec depuis le début des mesures

Paris, France | AFP | mercredi 23/09/2020 - L'été qui vient de s'achever a été le plus sec depuis le début des mesures des précipitations en France en 1959, selon Météo-France qui souligne qu'il s'agit du troisième été consécutif record en la matière.



"L'été (21 juin au 20 septembre) a été le plus sec depuis le début des mesures en France. Ces étés record se succèdent: c'est la troisième année consécutive que la période estivale atteint des niveaux de sécheresse jamais mesurés précédemment", indique Météo-France sur son site internet.



Ce déficit de précipitations (sécheresse météorologique), associé à une chaleur qui classe cet été parmi le top 10 des étés les plus chauds, conduit à une sécheresse des sols (sécheresse agricole) particulièrement marquée sur un grand quart Nord-Est du pays.



Sur cette partie du territoire, "les terres se retrouvent dans une situation qui ne se produit en moyenne qu'une fois tous les 25 ans", a précisé Météo-France.



Des arrêtés mettant en place des restrictions d'eau sont toujours en vigueur dans 79 départements en raison de la sécheresse, selon le site officiel Propluvia.



Le réchauffement de la planète multiplie et intensifie les épisodes de sécheresse à travers le monde.