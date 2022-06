L'essence augmente de 35 Fcfp au 1er juillet

Tahiti, le 27 juin 2022 – Le gouvernement a finalement acté lundi à +35 Fcfp/litre la hausse de l'essence sans-plomb et du gazole à la pompe à compter du 1er juillet. Le sans-plomb approche son plus haut niveau historique, quand le gazole le dépasse largement.



Annoncée depuis le mois d'avril pour le 1er juillet par le gouvernement, l'augmentation des prix du carburant à la pompe a été dévoilée lundi dans le compte-rendu du conseil des ministres. Maintenus à un niveau artificiellement bas depuis le 1er janvier dernier grâce au Fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH), le rattrapage est colossal : +35 Fcfp/litre sur le sans-plomb et le gazole. Soit des prix qui passent de 146 à 181 Fcfp/l pour l'essence sans plomb et de 148 à 183 Fcfp/l pour le gazole : +24% d'augmentation. Les prix des carburants aux professionnels ont également été revus à la hausse, mais leur montant ne figurait pas lundi dans le communiqué du Pays. Ils seront diffusés dans les prochains jours avec la publication de l'arrêté du conseil des ministres.



La dernière augmentation de +5 Fcfp sur le prix des carburants à la pompe datait du 1er janvier 2022. Depuis, le ministre de l'Économie et des Finances, Yvonnick Raffin, avait annoncé son “Plan Marshall” pour préserver le pouvoir d'achat en pratiquant un gel des prix à la pompe malgré l'augmentation drastique des cours du pétrole. La facture d'ores et déjà annoncée pour le FRPH est évaluée à 7 milliards de Fcfp à la fin de l'année 2022 et un nouveau collectif budgétaire doit passer mardi à l'assemblée notamment pour ré-abonder le Fonds de régulation. Ce prix du sans-plomb n'est pas le plus haut historique en Polynésie française, mais cela se joue de très peu. En février 2013, le prix au litre du sans-plomb était monté jusqu’à 182 Fcfp. Soit un franc de plus que celui qui sera pratiqué à compter du 1er juillet prochain. Mais à l'époque, le baril de pétrole s'établissait à 10 406 Fcfp. Contre 12 756 Fcfp en moyenne au mois de mai 2022… Le prix du gazole, quant à lui, atteint de loin son plus haut niveau historique au fenua. Le dernier record remontant à janvier 2013 : 168 Fcfp/l à l'époque.



Le Pays compare



“Cette hausse, si forte soit-elle, ne suffit même pas à stopper le mécanisme de compensation du FRPH”, commentait-on lundi soir côté Pays. Le gouvernement se rassure néanmoins en se comparant aux autres Pays. “Le prix de l’essence à la pompe en Polynésie française s’établit désormais à 181 Fcfp contre 183,8 Fcfp en Nouvelle-Calédonie et, en moyenne, 249 Fcfp le litre en métropole”, indiquait le compte-rendu du conseil des ministres. Le gouvernement qui a diffusé dans le même temps un comparatif des prix de l'essence et du diesel dans 23 pays du monde. La Polynésie française y figure toujours parmi les Pays où le coût des carburants est le moins élevé.



Reste qu'après cette explosion du prix des hydrocarbures, plusieurs augmentations sont attendues en réaction. Notamment chez les navires transportant frets et passagers, mais également chez EDT avec un impact immédiat sur le tarif de l'électricité jusqu'ici lui-aussi protégé par le FRPH.