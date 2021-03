L'escrime lance sa saison

Tahiti, le 28 février 2021 - La fédération d'escrime du fenua a organisé, dimanche, à Titioro son premier challenge de la saison. Une trentaine de fleurettistes et d'épéistes, issus des clubs des Fines lames de Arue et du 'Aito Papeete Escrime ont répondu présent pour cette reprise des compétitions.



Retour à la compétition, ce dimanche, pour les fleurettistes et les épéistes du fenua. Ces derniers avaient rendez-vous à la salle omnisports de Dragon, à Titioro, pour le premier challenge de la saison organisé par la fédération d'escrime du fenua, titulaire depuis février de la délégation de service de public. Au total, une trentaine de compétiteurs, issus des clubs des Fines de Arue et du 'Aito Papeete Escrime, ont répondu présent pour cette reprise des compétitions.



"C'était un petit peu moins que ce l'on espérait. Certains se sont inscrits et ne sont finalement pas venus. Et certains clubs, comme à Taravao par exemple, n'ont toujours pas pu reprendre les entrainements à cause des fermetures des salles décidées par la mairie. Mais nous avons quand même là une belle participation pour une reprise", a indiqué Arnaud Bellanger, maitre d'arme à la fédération d'escrime du fenua.