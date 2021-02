Des fines lames au fenua

Tahiti, le 16 février 2021 - Astrid Rapaud, fleurettiste de haut-niveau et François-Xavier Leclerc, maître d'armes du Team Fleuret de Vaucresson, sont de passage au fenua pour dispenser des conseils et croiser le fer avec les jeunes tireurs du territoire. Leur déplacement a également posé la première pierre du jumelage entre le Team Fleuret Vaucresson et le club des Fines lames de Arue, présidé par Jean Cuneo.



Les fleurettistes des Fines lames de Arue et ceux de 'Aito Papeete Escrime ont croisé le fer vendredi, à Mamao, pour une rencontre amicale. Pour l'occasion, les fines lames de Arue et leur président, Jean Cuneo, ont pu compter sur un renfort de poids en la personne d'Astrid Rapaud, fleurettiste de haut-niveau, arrivée au fenua avant la fermeture des frontières. À ses côtés, François-Xavier Leclerc, maître d'armes du Team Fleuret de Vaucresson, en région parisienne, où la vice-championne de France par équipe est licenciée.



Avec leur recrue de choix, les fleurettistes de la côte-est ont logiquement dominé leurs homologues de la capitale par 45 touches à 31. Mais l'essentiel était ailleurs pour Jean Cuneo : "L'objectif c'était surtout de prendre du plaisir et de rapprocher les deux clubs. Et on a la chance d'avoir une fleurettiste de haut-niveau et un maître d'armes pour inspirer nos jeunes."



Fines lames de Arue et Team Fleuret de Vaucresson nouveaux partenaires



Cette venue d'Astrid Rapaud et de François-Xavier Leclerc marque par ailleurs le début de la collaboration entre le club des Fines lames de Arue et le Team Fleuret de Vaucresson. "Le jumelage va porter notamment sur l'échange de jeunes qui souhaiteraient potentiellement venir sur Paris. Et on aura aussi l'opportunité d'organiser des stages pour nos tireurs ici en Polynésie française dans le cadre d'une préparation pour une compétition", a expliqué le maître d'armes.



Astrid Rapaud de son côté a eu l'occasion de tirer contre quelques-uns des meilleurs espoirs de la discipline. "Techniquement, physiquement et tactiquement il y a encore du travail mais c'est normal à leur âge. Ce que je retiens surtout de mes échanges avec ces jeunes c'est leur envie et leur spontanéité dans leur approche de l'escrime, alors qu'en France on est dans quelque chose de plus mécanique et de moins naturel", a indiqué la fleurettiste.



Astrid Rapaud et François-Xavier Leclerc vont passer encore quelques jours au fenua. L'occasion pour les jeunes tireurs de croiser le fer contre ces fines lames.