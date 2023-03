L'équipe de Cap Optimist inaugure un totem pour les enfants malades de cancer au CHPF

Tahiti, le 28 octobre 2023 - Les waterwomen de Cap Optimist ont inauguré ce mardi au CHPF le totem Super Optimist. Cette installation a pour vocation de permettre une activité physique régulière pour les enfants malades de cancer. Chaque année en Polynésie, entre 3 et 5 cas de cancer pédiatrique sont détectés.



Fraichement arrivées de leur périple de près de 8 000 km entre Lima au Pérou et la plage de Tema’e à Moorea ce samedi, les waterwomen de Cap Optimist ont inauguré mardi le totem Super-optimist, en présence notamment du ministre de la Santé, Jacques Raynal, et de la directrice du CHPF, Claude Panero. Ce totem a pour vocation d'aider les enfants malades de cancer, en cours ou en post-traitement, dans le maintien d'une activité physique. “Cette inauguration représente la concrétisation de notre traversée car ce totem à destination des enfants malades était l'un de nos objectifs. Nous en avions déjà fait installer dans des services d’oncologie pédiatrique en métropole et ça nous tenait à cœur de pouvoir en donner un à l'hôpital de Papeete”, a expliqué la waterwoman Alexandra Lux lors de la cérémonie : “l'activité physique est très importante et est indispensable quand on est malade. Plein d'études scientifiques en ont montré les bienfaits sur le corps et le mental. Ça aide à reprendre confiance en soi et à diminuer les effets secondaires des traitements. Ce totem fait donc directement entrer le sport à l'hôpital.”



Améliorer le parcours de soin



Cachées dans ce coffre à roulotte, de nombreuses activités physiques et ludiques sont disponibles pour les enfants, adolescents mais également pour des adultes. “Dans ce totem, il y a cinq surfaces de jeux. Une surface avec des exercices de forces et de renforcement musculaires des membres supérieurs. Il y a une surface pour travailler l'adresse avec des jeux de lancer. Une autre qui est destinée à faire travailler la logique des enfants avec des jeux de construction de Lego par exemple. Et la dernière sera sur tablette tactile, avec des jeux cognitifs”, a détaillé Julien Bourrelier, le directeur de l'association Optimist qui a accompagné le projet Cap Optimist pendant l'inauguration.



Ce totem va permettre d'améliorer le parcours de soin des enfants malade d'un cancer en Polynésie. Chaque année entre trois et cinq nouveaux cas sont détectés. “Les cancers pédiatriques restent rares au fenua comparé à d'autres types”, a expliqué la directrice de l'Institut contre le cancer de Polynésie française, Teanini Tematahotoa, qui était également présente ce mardi. “Cependant le traitement ne se fait pas ici et les jeunes patients sont obligés de partir en Métropole pour avoir des soins adaptés.” Si les enfants ne sont pas soignés directement au CHPF, ils y passent du temps en amont, notamment pour les phases de bilan de santé et de surveillance, où ce totem aura une utilité toute trouvée pour leur permettre de garder une activité physique régulière.