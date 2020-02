L'équilibre des lagons menacé

"Les cyclones deviendront plus puissants. Il y a un débat en ce moment pour créer une catégorie 6 pour la force des cyclones, alors que le maximum aujourd'hui est à 5"

Vous avez présenté le projet ILOT, un observatoire qui étudie les effets futurs du changement climatique sur la Polynésie. Du coup, est-ce nous sommes prêts à affronter les changements climatiques ?

Tout dépend des scénarios sur lesquels on se positionne, il y a de vrais questionnements aujourd'hui sur les scénarios à retenir. Serons-nous sur du +1,5 degré ou du +5 degrés ? Tout dépendra de ça.

Pour le scénario du pire, nous avons fait une analyse géographique en nous appuyant sur les résultats d'une étude de collègues américains. Dans ce scénario on ne s'en sort pas bien du tout. Les îles basses et les atolls commencent à connaitre rapidement des problèmes de salinisation des nappes d'eau qui les rendent inhabitables, puis ils disparaissent complètement. Et même sur les îles hautes, dans ces scénarios-là on parle de plusieurs mètres d'élévation du niveau marin, ce qui posera des problèmes majeurs pour tous les grands centres urbains qui seront submergés.



Là ce sont les conséquences en cas de forte montée du niveau de la mer. Mais même dans les scénarios moins catastrophiques, on parle d'une augmentation de l'intensité des précipitations et des cyclones, qui nous mettent en danger ?

Les scientifiques qui travaillent sur la question des cyclones nous disent que les cyclones deviendront plus puissants. Il y a un débat en ce moment pour créer une catégorie 6 pour la force des cyclones, alors que le maximum aujourd'hui est à 5. Il va aussi y avoir une modification des trajectoires des cyclones dans le Pacifique, donc l'impact pourrait être important.



Il n'y a plus eu de cyclone directement sur Tahiti depuis 1983. Sommes-nous toujours prêts à affronter ces phénomènes ?

Il y a des brochures distribuées par les services du Pays et le Haut-commissariat. Mais malgré tout, dans l'aménagement on voit bien aujourd'hui que toutes les nouvelles constructions ne sont pas du tout adaptées à ce genre d'aléas. J'ai même envie de dire que les constructions traditionnelles, historiques, l'étaient, alors que les constructions d'aujourd'hui ne le sont plus du tout.

Il y a aussi la question de la mémoire du risque. Effectivement, quand il n'y a pas d'événement pendant longtemps, l'être humain oublie. Depuis 30 ans, on a diminué la résilience de nos villes en construisant dans le lit des rivières, dans des zones à risque d'éboulement, etc. Mais la Polynésie n'est pas un cas particulier, c'est général. En fait on est dans notre propre perception du risque. Plus on construit, plus on construit sans prendre en compte ce qui peut se passer autour de nous, et plus on construit notre propre vulnérabilité.

Pour se protéger, il faut juste essayer de mettre en place des stratégies, les anciens le faire. Déjà il faut essayer de se rapprocher de la nature pour mieux la comprendre. Par exemple, mieux comprendre comment fonctionne un cours d'eau quand il est dans son régime naturel et essayer de diminuer notre impact sur la rivière, connaitre où se trouvent les bâtiments paracycloniques les plus proches...



C'est là que ton observatoire intervient, pour aider les décideurs à faire de meilleurs choix ?

Exactement, par une succession d'étapes qui va de l'amélioration de la connaissance jusqu'au traitement des données, la cartographie des risques et la création de modèles, le but final est d'aider à mettre en place des stratégies individuelles et collectives pour faire face aux évènements, et derrière pour réfléchir à comment on peut, nous, diminuer notre impact sur le fonctionnement naturel d'un territoire.