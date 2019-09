L'épidémie de dengue 2 s'intensifie

L'épidémie de grippe sur la fin

L'épidémie de grippe B est déclarée depuis la deuxième semaine de juillet 2019. Le nombre de syndromes grippaux déclarés par les médecins du réseau sentinelles et le nombre de cas confirmés de grippe sont en dessous de leurs seuils épidémiques respectifs pour les semaines 33 et 34 : la fin de l’épidémie sera déclarée au prochain bulletin si le nombre de syndromes grippaux reste inférieur au seuil épidémique en semaine 35.

- Syndromes grippaux : l’activité est en baisse par rapport à la quinzaine précédente ; 80 cas (39 en semaine 33 et 41 en semaine 34) ont été déclarés par les médecins sentinelles.

- Cas confirmés : 2 cas confirmés de grippe B ont été déclarés (1 en semaine 33 et 1 en semaine 34) dont une personne hospitalisée.

Recommandations

- Tenir les personnes fragiles (âgées, en ALD, obèses, femmes enceintes) à distance des personnes malades ;

- Dans les lieux publics, à proximité d’une personne visiblement malade, se détourner si elle tousse ou éternue ;

- Eternuer dans sa manche ou en se couvrant la bouche avec un mouchoir ;

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter à la poubelle ;

- Se laver les mains fréquemment, notamment après avoir éternué ou s’être mouché, et après être passé par des lieux très fréquentés (bus, salle d’attente, etc.).



Diarrhée : le nombre de cas stable

Le nombre de cas déclarés s’élevait à 86 (49 cas en semaine 33 et 37 cas en semaine 34) dont 39% d’enfants de moins de 4 ans. L’activité est stable dans le réseau sentinelle par rapport à la quinzaine précédente.

Recommandations

- Lavage des mains fréquent, et notamment après être allé aux toilettes ;

- Dans l’entourage d’une personne malade, nettoyage-désinfection quotidiens des toilettes et poignées de portes ;

- En cas diarrhées et/ou vomissements, réhydrater la personne et consultez un médecin.



Faible activité de la gastro-entérite à Salmonelle

Durant cette quinzaine un cas isolé de Salmonelle a été déclaré en semaine 34.

Recommandations

- Hygiène : lavage des mains après être allé aux toilettes ;

- La consommation de plats préparés doit respecter les chaînes du chaud (maintenir à +65°C avant de les servir) et du froid (entre 0°C et +4°C) ;

- Les volailles doivent être consommées bien cuites ;

- Les œufs doivent être consommés de préférence bien cuits. Les préparations à base d’œufs non cuits doivent être réalisées avec des œufs dont la provenance est connue, le moins longtemps possible avant leur consommation et maintenues à +4°C.



Les cas de leptospirose en diminution

Trois cas de leptospirose ont été déclarés cette quinzaine, deux en semaine 33 et un en semaine 34. Les facteurs de risque identifiés sont le jardinage/fa’a’apu, la baignade en rivière et la marche pieds nus dans de l’eau boueuse.

Recommandations

Le jardinage / fa’a’apu est un facteur de risque de la leptospirose. Porter des gants et des chaussures fermées.

- Porter des bottes / cuissardes lors de la pêche en eau douce ;

- Protéger les plaies avec un pansement imperméable ;

- Limiter tous les contacts avec la boue et l’eau douce trouble : ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques et eaux stagnantes, ne pas se baigner en eau trouble et aux embouchures des rivières ;

- Dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par la gestion des déchets ;

- Après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies ;

- Consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.