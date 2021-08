L'épidémie de Covid en Guadeloupe nécessite plus de 100 lits de réanimation, estime Lecornu

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 11/08/2021 - L'explosion de l'épidémie de Covid-19 en Guadeloupe nécessite d'ouvrir une centaine de lits de réanimation, a estimé le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu à son arrivée mardi soir sur l'île, accompagné d'un renfort de 274 soignants et 60 pompiers.



La courbe des contaminations est "tellement forte" que "nous allons devoir durcir le confinement", selon des mesures encore à préciser dès ce mercredi par le préfet, a également confirmé le ministre, qui s'est rendu au CHU à son arrivée.



"La cinétique de l'épidémie" devrait amener le territoire à ouvrir plus de "100 lits de réanimation", a-t-il ajouté, en rappelant qu'une telle situation de crise n'a encore jamais été atteinte sur aucun "territoire de la République française": le taux d'incidence du Covid-19 dépasse les 1.800 cas pour 100.000 habitants, tandis que seulement "17% de la population a un parcours vaccinal complet".



Les soignants arrivés mardi soir en Guadeloupe, tous volontaires et de tous les métiers, proviennent de toutes les régions de France métropolitaine.



"J'arrive de l'Oise, et nous on a vécu une telle galère, alors qu'on avait la possibilité de transférer des patients plus facilement, de déployer des moyens autres, que j'imagine qu'ici, ça doit être l'enfer", a souligné Valérie Eglem, infirmière de 51 ans.



"Je rentre de vacances, et j'étais disponible, ma famille m'a poussé à venir", a raconté Nicolas Glinkowski, infirmier anesthésiste et cardio-perfusionniste, qui a travaillé en réanimation Covid durant les vagues précédentes dans l'Hexagone.



"J'ai été sollicitée par ma direction lundi et j'ai répondu favorablement", a expliqué Delphine Jové, 49 ans, infirmière de réanimation et infirmière sapeur-pompier.



La directrice générale de l'Agence régionale de Santé de Guadeloupe, Valérie Denux, a prévenu les soignants: "Soyez indulgents, tout ne sera peut-être pas parfait, notamment les conditions de travail", a-t-elle souligné, rappelant au passage l'incendie du CHU en 2017 et sa vétusté.



Les renforts seront répartis sur les diverses îles de l'archipel, jusqu'à Saint-Martin dans les îles du Nord et Marie-Galante.



"Votre venue est un message de solidarité important", a souligné Sébastien Lecornu. "Ici c'est la France et quand il y a un coup dur sur le territoire français, on est capable de déclencher les renforts", a-t-il fait valoir.