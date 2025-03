L’entrepreneuriat au féminin à Taravao

Tahiti, le 28 mars 2025 – Organisé par l’association Vahine Arata’i no Pōrīnetia, le premier salon de l’entrepreneuriat au féminin à la Presqu’île a été inauguré ce vendredi matin. Conférences, ateliers et expositions-ventes sont au programme pendant trois jours pour soutenir les femmes qui “osent et entreprennent”.





Pour clore en beauté ce mois de mars marqué par la Journée internationale des droits des femmes, l’association Vahine Arata’i no Pōrīnetia organise le salon de l’entrepreneuriat au féminin, ce week-end, avec le soutien de la commune de Taiarapu-Est. Plus d’une trentaine de femmes, exposantes et intervenantes, sont mobilisées pour cette édition inaugurale à la Presqu’île.



“Le 8-Mars s’ouvre toujours à Papeete et toutes les manifestations qui l’entourent se passent aussi en ville. Nous tenions à venir à la Presqu’île, au même titre que nous serons à Moorea en juin et dans les îles l’année prochaine pour organiser des salons qui valorisent les femmes qui osent et entreprennent. On donne la parole à toutes les femmes qui veulent enrichir les échanges, en particulier celles qu’on n’entend jamais, mais qui connaissent le terrain. Toutes les femmes sont les bienvenues à ce salon”, invite Jeanne Lecourt, présidente de Vahine Arata’i no Pōrīnetia.





​Exposition, ateliers et conférences

“Le talent et la détermination des femmes” sont mis à l’honneur sous différentes formes : une exposition-vente, des ateliers, des conférences et des tables rondes axés sur trois thématiques, à savoir les richesses du Fenua, le monde de l’entreprise et le développement personnel. Plusieurs stands sont également tenus par des associations. “C’est la première fois que nous venons à la Presqu’île pour dialoguer ensemble et porter la voix des femmes”, confie Irmine Tehei, présidente de l’Union des femmes francophones océaniennes (UFFO). Une mobilisation saluée par la première adjointe au maire de Taiarapu-Est, Titaua Vivish : “C’est une très belle opportunité pour les femmes de Taiarapu et du sud de Tahiti. On est toujours ouvert à ce type d’initiative.” Cette opération aurait d’ailleurs vocation à être renouvelée chaque année à la Presqu’île.Ces salons sont aussi l’occasion pour Vahine Arata’i de poursuivre son enquête sur la condition féminine, dont les résultats seront transmis au Pays. Deux questionnaires, l’un personnel et anonyme , l’autre associatif , sont mis à la disposition des femmes, invitées à s’exprimer pour être mieux accompagnées.

Carine Yip-Vairaaroa, vanillicultrice à Taravao, exposante et intervenante : “Je suis à la fois productrice, préparatrice et commerciale” “J’ai prévu de partager tout ce qui concerne mon métier autour de la vanille, car je suis à la fois productrice, préparatrice et commerciale. Suite à un licenciement, j’ai voulu continuer dans cette filière en tant qu’entrepreneure. Il y a beaucoup de femmes agricultrices et je suis convaincue que le secteur primaire est un secteur d’avenir, car il nous nourrit tous. C’est une pression d’avoir des traites à rembourser, mais je suis complètement épanouie : j’ai la liberté d’être présente pour ma famille et de partager ma passion.”

Le programme Ouverture de 9 à 16 heures, au parc Teaputa, à côté de la gendarmerie de Taravao. Entrée libre.



Vendredi 28 mars : les richesses du Fenua

11 heures : table ronde culture et tradition

13 heures : atelier expertise des perles

14 heures : atelier vanille de Tahiti

15 heures : atelier bienfaits du massage



Samedi 29 mars : le monde de l’entreprise

9 h 30 : conférence sur l’entrepreneuriat féminin en Polynésie

11 heures : table ronde sur le leadership au féminin

13 heures : atelier gestion du stress

14 heures : atelier gestion d’entreprise

15 heures : atelier marketing de soi



Dimanche 30 mars : le développement personnel

10 heures : conférence sur l’estime de soi

11 heures : table ronde sur l’épanouissement personnel

13 heures : atelier confiance en soi par l’aromathérapie

14 heures : atelier harcèlement scolaire

