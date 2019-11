L’emploi salarié stable en septembre

Tahiti, le 21 novembre 2019 – L’ISPF a communiqué jeudi les derniers chiffres de l’emploi salarié en Polynésie française, qui affichent une stabilité au mois de septembre dernier, en progression dans les secteurs de l’industrie et de l’hôtellerie, mais en chute dans la construction.



Les derniers chiffres de l’emploi au mois de septembre 2019 ont été dévoilés jeudi par l’Institut de la statistique (ISPF). Sur le mois de septembre, l’emploi salarié marchand reste parfaitement stable, avec dans le détail une hausse dans les secteurs de l’hôtellerie (+0,6%), de l’industrie (+0,5%), une stabilité dans le commerce (+0,1%) et les services marchands (+0,1%) et une baisse notable dans la construction (-0,9%). L’emploi reste orienté à la hausse sur les 12 derniers mois (+2,3%).