L’emploi salarié stable en novembre 2019

TAHITI, le 20 janvier 2020 - L’Institut de la statistique de la Polynésie française a communiqué lundi les derniers chiffres de l’emploi salarié marchand au fenua globalement stables (+0,2%) pour le mois de novembre 2019, avec une hausse dans la construction et les autres services, une stabilité dans l'industrie et l'hôtellerie-restauration et enfin une baisse dans le commerce.



Les derniers chiffres de l’emploi au mois de novembre 2019 ont été dévoilés lundi par l’Institut de la statistique (ISPF). Sur le mois de novembre, si l’emploi reste stable en moyenne (+0,2%), il est en hausse dans la construction (+0,5%) et les autres services (+0,5%), il diminue néanmoins dans le commerce (-0,3%). Enfin, il reste parfaitement stable dans l'industrie et l'hôtellerie-restauration. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi augmente de +2,4%.