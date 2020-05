L'emploi salarié du secteur marchand en baisse en mars 2020

Tahiti, le 12 mai 2020 - Avec la crise liée au coronavirus, l'emploi salarié du secteur marchand est en baisse pour le mois de mars 2020. L'emploi diminue dans l'hôtellerie-restauration, la construction, les services, l'industrie et le commerce.



Les chiffres de l'emploi salarié du secteur marchand de mars 2020 ont été publiés ce mardi par l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF). Un bilan qui montre les premières conséquences des effets de l'épidémie de Covid-19 et du confinement sur l'emploi sur les secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce, de l'hôtellerie-restauration et des autres services. Les secteurs choisis représentent 90% de l'emploi salarié des secteurs marchands, et ils sont donc “une approximation du secteur salarié marchand”.



Sur les 12 derniers mois, “l'indice de l'emploi croît de 1,3% et la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de +2,6%” explique l'ISPF dans son bulletin. Cependant, le mois de mars a marqué un coup d'arrêt à cette dynamique. En effet, le mois de mars a été jalonné par la mise en vigueur d'un confinement total le 20 mars et la fermeture progressive des vols internationaux opérée entre le 18 et le 27 mars.



Sans surprise, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration qui a marqué l'arrêt le plus brutal avec un fléchissement, comparé au mois de février 2020, de – 2,7%. À noter que depuis le mois de mars 2019, l'indice emploi de l'hôtellerie-restauration n'a jamais atteint un niveau aussi bas. Les secteurs de la construction puis des services ont également souffert puisqu'ils montrent des variations de -0,9% pour la construction et -0,8% pour les services. Du côté de l'industrie et du commerce, l'impact est plus modéré avec respectivement des baisses de 0,5% et de 0,3%.