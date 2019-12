L’emploi progresse de +0,5% en octobre

Tahiti, le 13 décembre 2019 – Porté par le commerce et les services marchands, l’emploi salarié en Polynésie progresse de +0,5% au mois d’octobre 2019, relève le dernier point de conjoncture de l’Institut de la statistique (ISPF).



Dans son dernier point de conjoncture sur l’emploi salarié marchand, l’ISPF note une nouvelle progression de l’emploi en Polynésie de +0,5% au mois d’octobre 2019. Les services marchands (+1,1%), le commerce (+0,6%) et l’industrie (+0,3%) sont en hausse, tandis que la construction (+0,1%) et l’hôtellerie (0) stagnent. Sur un an, l’emploi progresse de +2,2%, très majoritairement dans le secteur de la construction (+5,2%).