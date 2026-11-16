

L’éducation attend sa convention avec l’État

Tahiti, le 16 novembre 2026 - À l’occasion de la présentation de la nouvelle ministre de la Fonction publique et de l’Emploi, Tahiti Infos a pu interroger la ministre de l’Éducation sur l’avenir de la convention liant le Pays à l’État sur ce domaine.





Des professeurs inquiets, des chefs d’établissement qui appellent les rédactions et des membres de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) qui ne savent quoi répondre. C’est l’ambiance actuelle des services de l’éducation en Polynésie française à l’heure du questionnement sur l’avenir de la convention relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’État. Cette convention décennale est la clef de voûte opérationnelle et financière qui permet au système scolaire polynésien de fonctionner au quotidien, en organisant la cogestion d'une compétence partagée entre le Pays et la République.



En effet, si la Polynésie a pris la direction en matière de programmes, construction et entretien des collèges et lycées, l'État conserve ses prérogatives régaliennes essentielles comme la délivrance des diplômes nationaux, l’enseignement supérieur, la gestion et la rémunération des fonctionnaires d'État.



Or, la dernière convention, signée le 22 octobre 2016 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, est arrivée à échéance le 31 octobre dernier. “Pas de problème”, a tenu à rassurer la ministre de l’Éducation, Samantha Bonet-Tirao. “Un amendement à la précédente convention a été rédigé et est entre les mains du haut-commissariat”, pour prolonger l’action de la précédente convention.



Selon la ministre, la prochaine convention est toujours en phase d’écriture afin de se caler au plus près de la nouvelle charte de l’éducation qui est elle-même en cours de rédaction.



Pour mémoire, les premiers travaux sur la nouvelle convention État-Pays sur l’éducation ont été menés le 13 janvier 2026, en présence du haut-commissaire et du président du Pays. Quant à la nouvelle charte, les premières réflexions ont été menées par l’ancien gouvernement d’Édouard Fritch en 2018, ont été repris en 2024 par le ministère de Ronny Teriipaia et sont toujours en cours de rédaction.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 16 Novembre 2026 à 18:41 | Lu 500 fois



