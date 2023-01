L’édition 2023 de la Vaitiare Run débarque à Punaauia

Tahiti, le 12 janvier 2023 – La Vaitiare Run est de retour à Punaauia. Elle se déroulera le 21 janvier 2023 avec au programme deux courses différentes et une marche.



On commence l’année sportivement à Punaauia. Après le succès de l’édition 2021, la Vaitavere Run est de retour. Organisée conjointement par l'association ATN Running et la section d'athlétisme de l'AS Tamarii Punaruu, cette course arpentant la célèbre montée de Vaitavere, se déroulera le samedi 21 janvier. Au programme de cette 2e édition, deux courses de 6 et 9.5 km chacune sont prévues, ainsi qu’une marche de 4 km. Pour s’inscrire, rendez-vous dans les deux boutiques Olympians Sport à Papeete et Punaauia ou en ligne sur le site fenuamoove.com.