L'économie réadaptée au Covid

Le gouvernement au grand complet était réuni mardi matin à la présidence pour la présentation du plan de relance baptisé "Cap 2025" par le vice-président Teva Rohfritsch. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le président du Pays a évoqué l'actualité du moment pour "regretter" d'une part que la finalisation de ce plan de relance "arrive au moment d'un rebond épidémique" et d'autre part "que les partenaires sociaux viennent, aujourd’hui, perturber l’ambiance sociale à un moment où notre Pays a besoin d’unité et de confiance". Cette introduction étant faite, le président du Pays a d'abord longuement fait l'historique de la situation sanitaire et économique et des premières mesures de crise prises ces derniers mois. Il a ensuite indiqué que "l'esprit" qui avait présidé à l'élaboration de ce plan de relance s'articulait autour de deux idées : "Soutenir l’économie et l’emploi, pour limiter les effets négatifs de la crise sanitaire et ainsi créer les conditions favorables à une reprise rapide de l’activité" et "renforcer la solidarité envers tous ceux qui souffrent afin de préserver les équilibres sociaux".Rédigé dans un nouveau contexte de crise sanitaire et économique en Polynésie, ce plan ambitionne de "servir à bâtir un autre modèle économique" avec trois échéances pour la "reconstruction post-catastrophe" : Cap 2025 pour "relancer l'activité économique" ; Horizon 2030 pour "investir dans la transition énergétique et plus largement dans les activités bas carbone pour un nouveau régime de croissance" et Objectif 2040 pour "se protéger des risques climatiques naturels ou sanitaires qui impacteront nos sociétés".Concrètement, ce plan de relance propose quelques mesures nouvelles ou "réajustées". On notera notamment que le Diese est rehaussé à 70% du salaire jusqu'à deux Smig au maximum et que le Deseti est augmenté de 50 000 à 70 000 Fcfp pour 2020 et 2021. Quelques dispositifs proposés par le Medef ont été retenus comme le plan Jeunes en entreprises, Mon Plan A ou le dispositif 1expérience. Trois jours de congés supplémentaires sont offerts pour les agents de l'administration à condition qu'ils les passent dans les îles. L'allocation logement sera augmentée pour les locataires OPH ayant perdu leur emploi. Le secteur de la perliculture est également accompagné avec la création d'une centrale d'achats de perles bas de gamme pour reconditionnement et valorisation en entreprises franches (exemptées de fiscalité).Mais la plupart des 216 mesures contenues dans le plan sont des projets déjà existants réadaptés au contexte du Covid. "On ne peut plus vivre comme avant. Et on ne va pas jeter tout ce qui était prêt", a expliqué Teva Rohfritsch. "Par contre, on a priorisé. Et il y a des nouvelles choses aussi qui n'étaient pas imaginées avant le Covid. Il y a des projets qui étaient prêts et d'autres qui sont réorientés." Pêle-mêle, les cotisations des salariés aidés devront être "compensées partiellement", un plan de sécurité alimentaire et de résilience agricole est annoncé, le schéma directeur de développement de la pêche hauturière devra être actualisé ou encore des dispositifs supplémentaires dédiés aux très petites entreprises via l'Adie et Initiative Polynésie sont prévus…Le plan de relance fixe également certaines orientations stratégiques déjà évoquées ces derniers mois, comme la négociation de la future convention santé/solidarité (dans l'attente, une prolongation de la participation de l'État au régime de solidarité de 1,4 milliard sera sollicitée), l'ouverture du capital d'Air Tahiti Nui à la Caisse des dépôts et consignation, l'AFD ou la Banque publique d'investissement, l'accélération du déploiement de la fibre pour les particuliers, le soutien par la défiscalisation aux projets du Village Tahitien ou encore l'accompagnement du projet aquacole de Hao…Le vice-président a indiqué que toutes les mesures de fonctionnement, qui représentent 20,7 milliards de Fcfp, devront être financées par des recettes budgétaires grâce au redémarrage de l'économie. Le premier prêt garanti par l'État ayant "exceptionnellement" permis de financer le fonctionnement, mais les emprunts futurs devant strictement être réservés à l'investissement.Côté investissement justement, le gouvernement a compilé pour 119 milliards de Fcfp de projets déjà dans les tuyaux, qui ont été soumis à Paris pour bénéficier de l'enveloppe dédiée à la Polynésie française dans le cadre du plan de relance national. "On apprendra dans les jours qui viennent quelle part pourra nous être consacrée", indique Teva Rohfritsch. "On espère qu'un certain nombre de ces projets seront inscrits au plan de relance national. On a essayé d'être exhaustif. Une autre partie pourra être inscrite aux contrats de convergence, qui prendra la suite du contrat de projet. Et enfin, on sait également qu'il y a des fonds dégagés dans le cadre du plan de relance européen. On va faire feu de tout bois."