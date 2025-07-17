

L'économie locale stable grâce au tourisme

Tahiti, le 11 août 2025 - Ce lundi, l'Institut de la statistique de la Polynésie française publiait son rapport sur l'activité économique locale du premier trimestre 2025. Un bilan qui fait état d'une conjoncture stable au regard de l'année passée, notamment grâce à une fréquentation touristique toujours élevée qui vient pallier une demande intérieure et une consommation des ménages en baisse. Et enfin, ce rapport souligne un marché de l'emploi toujours en hausse.



“L'activité globale des entreprises polynésiennes reste stable sur un an”, affirme l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) dans son dernier rapport Te Avei'a, concernant l'activité économique locale au premier trimestre 2025. Un constat que l'institut tient toutefois à mettre en perspective. En effet, dans son rapport, l'ISPF souligne un coup d'arrêt de la croissance qui s'explique, selon lui, par “la baisse d'activité pour les entreprises répondant à la demande intérieurex (-1 %)”. L'institut explique notamment ce “tassement” de la croissance interne par les résultats en baisse des secteurs de la construction (-13 %) et du commerce (-1 %). Une contraction dans la construction largement due au ralentissement de la production de crédits au cours de l'année 2024 (-20 % pour les ménages), la fin des investissements liés aux Jeux olympiques et des taux d'intérêt toujours élevés. Quant au commerce, l'ISPF soulève un net ralentissement de la consommation des ménages.



De son côté, le tourisme porte en grande partie l'économie locale, malgré un nombre de croisiéristes en retrait par rapport à l'année précédente (-10 %). En effet, la hausse dans le transport aérien (+14 %) et l'hôtellerie (+1,5 %) alimente la demande extérieure et ce, grâce à des effectifs terrestres marchands toujours plus nombreux, une hausse généralisée de la durée moyenne de séjour (+1 jour à 16,2 jours en moyenne) et la hausse des prix sur ces produits. Un bilan positif que l'ISPF relativise à plus grande échelle : “La progression globale de l'activité dans les entreprises touristiques contribue ainsi pour 0,8 point au résultat trimestriel, alors que le recul (-1 %) du chiffre d'affaires des entreprises non touristiques annule la totalité de cette contribution à la croissance.” De plus, l'Institut de la statistique de la Polynésie française pointe du doigt un retrait des principaux marchés touristiques (hormis l'Europe). Et pour cause, l'Amérique du Nord, la France hexagonale et l'Asie reculent chacun de 3 %.



Un équilibre fragile donc, mais qui peut néanmoins compter sur un marché de l'emploi “robuste” selon l'ISPF. Au premier trimestre 2025, l'institut constate une augmentation du nombre de salariés déclarés à la Caisse de prévoyance sociale (74 600 personnes soit +2,4 %) et des effectifs en équivalent temps plein (65 000 personnes soit +2,3 %).



Rédigé par La rédaction le Lundi 11 Août 2025 à 16:11




