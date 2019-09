L'économie bleue en débat à Taraho'i

"Le but de cette conférence n'est pas de s'immiscer dans les politiques publics qui sont fixés et menés par les pouvoirs exécutifs de ces pays", rappelle Gaston Tong Sang. "Il est cependant essentiel que les organes législatifs se mettent ensemble pour travailler, pourquoi pas, sur un texte commun concernant le réchauffement climatique. Une problématique d'autant plus importante pour nous, les îles du Pacifique. (…) Concernant la pêche, nos ressources marines sont l'objet de beaucoup de convoitises. Donc si nous n'avons pas une bonne politique et une bonne réglementation, des pays pourraient ramasser plus de poissons dans leur filet et d'autre en avoir moins."



Kalani English, sénateur et représentant du Sénat de Hawaii, partage également ce point de vue. "Nous sommes des petits territoires, mais si nous réussissons à harmoniser nos lois, on pourra faire une différence, d'où l'intérêt de cette conférence", insiste l'élu.



Cette conférence est également le moment idéale pour partager les actions locales que chacun des pays du Pacifique mène à son échelle. Comme par exemple l'aire marine protégée des Palaos ou encore le projet ambition du gouvernement néo-zélandais qui vise le "zéro émission de carbone" à l'horizon 2050. "Nous avons beaucoup à apprendre des autres territoires du Pacifique et nous sommes bien évidemment ravis de partager avec eux nos expériences", explique Kalani English.



En plus des parlementaires, des experts de l'océan et de l'environnement issus de diverses organisations tels que l'ONU, le Bureau du commissaire de l'océan Pacifique (OPOC) ou encore du Programme régional océanien de l'environnement (PROE) prendront également part au débat. Tout ce beau monde aura encore l'occasion de débattre sur ces sujets mercredi. À l'issue des débats, les participants signeront une déclaration commune. Baptisée la Déclaration Taraho'i, elle mettra en lumière les engagements de chacun.