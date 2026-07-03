

L’écomusée Fare Natura de Moorea fête ses cinq ans

Moorea, le 28 juillet 2026 - Le Fare Natura a fêté lundi soir ses cinq ans à Opunohu en présence de plusieurs personnalités venues saluer le parcours de l’écomusée depuis son ouverture. Cet anniversaire a été l’occasion de revenir sur les actions menées en matière d’éducation à l’environnement et de valorisation du patrimoine naturel et culturel polynésien, mais aussi de présenter les projets à venir.



L’écomusée Fare Natura de Moorea a célébré, lundi soir, son cinquième anniversaire dans ses locaux de Opunohu. La soirée s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités comme le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, et la nouvelle cheffe des subdivisions administratives des Îles du Vent et des Îles Sous-le-Vent, Marianne-Frédérique Pussiau. La fête a débuté par une cérémonie culturelle avec notamment une danse de feu à l'entrée de l'écomusée, suivie d'un ‘aparima avant les différents discours. Directrice du Fare Natura depuis 2025, Hélène Duran a rappelé que l'établissement, inauguré en juillet 2021, est devenu un acteur incontournable de la sensibilisation à l'environnement en Polynésie française : “Le Fare Natura est devenu bien plus qu'un écomusée. C'est un lieu de découverte, de transmission, de rencontre et de partage entre la science, la culture et le grand public”, a-t-elle souligné en constatant que des milliers d'enfants, de familles, d'habitants et de visiteurs ont pu y découvrir la richesse du patrimoine naturel et culturel polynésien grâce aux expositions, animations, conférences et expériences immersives proposées depuis son ouverture. La directrice a également tenu à mettre en avant la dimension humaine du projet, saluant les nombreux jeunes accueillis au sein de l'écomusée. “Ils nous ont apporté leur énergie, leur enthousiasme, leur curiosité et leur façon de voir les choses autrement. Ils ont contribué à faire évoluer le Fare Natura”, a-t-elle reconnu en remerciant également l'ensemble des équipes qui font vivre l’établissement au quotidien.



Près de 100 000 visiteurs en cinq ans



Hélène Duran a aussi profité de son intervention pour présenter les projets de l’écomusée. Elle a notamment annoncé la création d’un partenariat entre le Fare Natura et l’hôtel Manava Beach Resort & Spa Moorea, afin de rapprocher le tourisme du développement durable. Cette collaboration doit permettre aux clients de l’hôtel de mieux comprendre le patrimoine naturel et culturel de la Polynésie. L’écomusée poursuit également son engagement en faveur de la conservation de la biodiversité avec la mise place, d’ici la fin de l’année, d’un programme d’élevage de Partula, un escargot endémique gravement menacé, en partenariat avec la Direction de l’environnement (Diren) et le Zoo de Londres. Un autre projet prévoit la création, en partenariat avec la commune associée de Moorea-Maiao et le Contrat de ville, de petits “laboratoires vivants” qui iront à la rencontre des habitants des quartiers prioritaires de l’île chaque samedi. Ancien directeur du Fare Natura, Olivier Pote s'est aussi félicité du chemin parcouru par l'établissement. “On est à près de 100 000 visiteurs en cinq ans, ce qui est vraiment une très bonne réussite”, a-t-il indiqué. Il a également tenu à saluer le rôle déterminant des jeunes dans ce succès. Selon lui, entre 350 et 400 jeunes ont été formés au Fare Natura depuis son ouverture dans le cadre de service civique, de travaux d'intérêt général ou de stages.



Pour son premier déplacement officiel à Moorea depuis sa prise de fonction, Marianne-Frédérique Pussiau a également salué le travail accompli par l’écomusée. “Le Fare Natura remplit une mission essentielle d’éducation, de transmission et de sensibilisation. Il joue un rôle majeur dans la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel polynésien, en sensibilisant les générations actuelles et futures aux enjeux de la biodiversité et du changement climatique. Grâce à votre professionnalisme, à votre créativité et à votre capacité d’innovation, vous avez su relever les défis rencontrés et permettre à cet écomusée de poursuivre avec succès sa mission au service de l’intérêt général”, a-t-elle déclaré.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 28 Juillet 2026 à 17:10 | Lu 189 fois



