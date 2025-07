L’école de Hao en fête avant les grandes vacances

Hao, le 1er juillet 2025 - L’école primaire Te Tahua o Fariki de Hao a célébré sa traditionnelle fête scolaire de fin d’année dans une ambiance joyeuse et festive, jeudi dernier. L’événement, très attendu par les élèves, les enseignants et les familles, a rassemblé une grande partie de la communauté autour d’un spectacle haut en couleurs.



Une fois n'est pas coutume, pour la fête de fin d'année scolaire organisée par l'école primaire Te Tahua o Fariki de Hao. Jeudi dernier, pas de prestations de danses et de chants locaux, cette année, mais des danses modernes et hip-hop préparées avec soin par les élèves durant plusieurs semaines. Les chorégraphies, rythmées et pleines d'énergie, ont mis en valeur le talent et la créativité des enfants. Des écoliers qui ont conduit les spectateurs à travers un voyage avec des escale aux couleurs colombiennes, américaines, coréennes, jamaïcaines, africaines entre autres.



Sous les applaudissements du public, les danseurs en herbe ont enchaîné les figures avec assurance, fiers de présenter leur travail, et les musiques modernes ont donné une ambiance dynamique au spectacle, transportant petits et grands dans un nouvel univers.



Ce qui a particulièrement distingué cette édition ce sont les parents qui ont, à plusieurs reprises, rejoint leurs enfants sur scène pour partager quelques pas de danse dans une ambiance complice et chaleureuse.



Ce moment intergénérationnel a touché l'ensemble des spectateurs et renforcé les liens entre l'école et les familles dans un esprit de partage et de célébration. Une matinée réussie, qui restera dans les mémoires comme un bel exemple de collaboration et de vie communautaire à Hao avant d'entamer six semaines de vacances scolaires.



Rédigé par Teraumihi Tane le Mardi 1 Juillet 2025 à 15:49 | Lu 238 fois