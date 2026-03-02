

L’école Annie Fayn présente son nouveau spectacle

Tahiti, le 9 mars 2026 - L’académie de danse Annie Fayn présentera son nouveau spectacle, Le rêve de l’étoile, les 20 et 21 mars au grand théâtre de la Maison de la culture.





Dans le nouveau spectacle de l’académie de danse Annie Fayn, intitulé Le rêve de l’étoile, des personnages mystérieux guideront le spectateur dans les dédales des tableaux qui incarnent les émotions. L’ambiance intimiste posée au début du spectacle ouvrira la voie à une explosion de couleurs et embarquera le spectateur dans un tourbillon musical et chorégraphique.



L’histoire, une étoile tombe du ciel dans un monde devenu silencieux. Une jeune femme la découvre… et ensemble, elles traversent les Royaumes des Ombres, des Souvenirs, de l’Émerveillement et de la Compassion.



Au total, 400 costumes, 150 danseurs sur scène, six tableaux, quatre styles de danse et des éclairages originaux structurant un décor raffiné signé Blossom Tahiti.



La mise en scène travaillée avec soin ne laissera place à aucun temps mort et pour le plus grand plaisir des petits et des grands, l’académie de danse Annie Fayn signe une invitation au rêve, à la fantaisie et à l’émotion.



Le spectacle s’ouvre sur un hommage à la chorégraphie Cosmos de Magiclab Mandalab de Céline et Cain interprétée lors de l’émission La France a un incroyable talent. La puissance du texte et l’esthétique de cette création résonnent tant elles font écho au thème du spectacle Le rêve de l’étoile.



Puis, via les déambulations de la comédienne Maia Liaudois, les spectateurs iront à la rencontre d’un univers céleste. Tout y est équilibre et beauté jusqu’au jour où une étoile tombe du ciel. La jeune femme découvre alors l’astre, fragile, à la faible lueur.



Commence alors un voyage à travers des paysages qui ne sont pas tout à fait réels, mais pas tout à fait imaginaires non plus. Des lieux qui existent à l’intérieur des êtres.



Elles traversent d’abord le Royaume des Ombres, plus loin, elles arrivent au Royaume des Souvenirs et du Rire pour ensuite entrer dans le Royaume de l’Émerveillement. Enfin, elles arrivent au Royaume de la Compassion où la douceur devient une force.



Le spectacle se terminera dans une lumière douce et partagée. Les corps se rassemblent dans une danse collective, simple et vivante. C’est un moment d’unité, d’espoir tranquille et de confiance retrouvée en la beauté d’un monde où l’on peut encore ressentir, s’émerveiller, se relier… et rêver ensemble.

Soirées

Vendredi 20 et samedi 21 mars à 19 h 30

Tarifs des places :

3 100 francs

2 500 francs pour les enfants de -11 ans

Billetterie dans les magasins Carrefour de Faa’a, Punaauia, Arue et Taravao, à Radio 1 Fare Ute et en ligne sur ticket-pacific.pf.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 9 Mars 2026 à 15:49 | Lu 190 fois



