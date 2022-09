L'eau entièrement potable dans seulement 10 communes polynésiennes

Tahiti, le 14 septembre 2022 – Le relevé 2021 de la qualité des eaux de consommation de Tahiti et ses îles a été présenté ce mercredi en conseil des ministres. Il révèle qu’à Tahiti, l’eau n’est potable qu’en zone urbaine (plus Papara). Quelques petites améliorations sont également à noter dans les îles.



Le gouvernement a acté mercredi, en conseil des ministres, le relevé de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine distribuées par les réseaux et fontaines publics. Il était établi par le Bureau de santé environnementale (BSE), anciennement Centre d’hygiène et de salubrité publique (CHSP) de la Direction de la santé. Au total, 1 514 prélèvements ont été effectués sur des réseaux de distribution, 20 sur des fontaines de distribution à carte prépayée (Tuamotu), 268 sur des fontaines publiques et 78 sur des ressources.



Les principaux résultats sont les suivants. En 2021, dix communes ont distribué de l’eau potable sur l’ensemble de leur territoire. Il s’agit de Papeete, Pirae, Arue, Faa’a, Punaauia, Papara, Bora Bora, Tumaraa, Uturoa et Rurutu. Six communes ont délivré de l’eau potable sur une partie de leur territoire. Il s’agit de Mahina (réseau de la Plaine), Taiarapu Est (réseaux Van Bastolaer, Lucas et Hélène Auffray), Moorea (réseaux Nuuroa, Papetoai, Temae, Maharepa 1 et 2 et Haumi), Taputapuatea (réseaux Haapapara et Opoa), Tahaa (réseaux Patio et Hurepiti) et Nuku Hiva (réseaux Aakapa, Hatiheu et Taipivai-Hooumi).



À Tahiti, l’excellente qualité de l’eau desservie dans la zone urbaine (sauf à Paea) et Papara se maintient. Concernant les communes de la zone rurale (hormis les réseaux Van Bastolaer, Lucas et Hélène Auffray de Taiarapu Est), l’eau distribuée est toujours non potable.



Aux îles Sous-le-Vent, il est à noter la régularité de Bora Bora, dont l’eau reste potable, ainsi que de Tumaraa et Uturoa dont l’eau est potable depuis 2017. Pour Tahaa et Taputapuatea, la qualité de l’eau reste variable avec néanmoins une amélioration pour 2021. Huahine ne dispose malheureusement pas de suffisamment de résultats pour être classée en 2021, les résultats partiels étant néanmoins plutôt satisfaisants.



Aux Australes, la qualité de l’eau est également fluctuante et moyennement satisfaisante à Rimatara et Tubuai. Rurutu dispose de très bons résultats pour 2021. Quant aux archipels des Marquises et Tuamotu-Gambier, l’absence d’analyses (sauf à Nuku Hiva et dans 12 atolls des Tuamotu) laisse supposer des eaux non potables d’années en années.



