

L’aviron indoor en démonstration

Tahiti, le 23 août 2025 - À l’occasion de la manifestation “Back to School, Back to Sport” organisée par la ville de Papeete et ses commerçants, certaines fédérations ont été sollicitées pour animer des ateliers de démonstration. Une opportunité pour la Fédération polynésienne d’aviron de reprendre sa saison en organisant une compétition d’aviron indoor connecté, une discipline qui se développe de plus en plus dans le monde et au Fenua. Une alternative, mais aussi un complément à l’aviron outdoor, qui occupe une place importante dans le paysage sportif polynésien et qui voit de plus en plus de ses athlètes briller à l’étranger. Une belle réussite.



Le centre-ville de Papeete a connu un samedi animé. L’événement “Back to School” organisé par la mairie et l’association des commerçants était de retour dans les rues de la capitale. Mais cette année, de nouveaux exposants avaient pris place : les fédérations sportives du Fenua avaient été sollicitées pour animer des stands et faire découvrir les bienfaits de leur pratique. Parmi elles, la Fédération polynésienne d’aviron (FPA) proposait aux badauds d’assister à une véritable compétition d’aviron indoor connecté.



Une pratique qui se développe de plus en plus en Polynésie, comme dans le reste du monde : “On est sur une discipline à part entière. Il y a des compétitions nationales et internationales avec différentes épreuves : vitesse, longue distance… on peut tout faire. En Polynésie, c’est une vraie force. On a la possibilité de proposer des compétitions dans toutes les îles qui ont du matériel, et on peut les faire en simultané. Un rameur des Marquises peut ramer en même temps qu’un rameur à Tahiti. C’est très ludique car tu as un écran où tu vois les bateaux contre lesquels tu rames et tu peux suivre ton évolution tout au long de la course”, explique Kevin Scott, cadre technique de la fédération.



Une pratique fédératrice



Il se félicite également du développement de la pratique grâce à l’association avec l’Union des sports scolaires : “On a mis en place une politique de haut niveau qui va permettre de former et de détecter les forts potentiels dans les collèges de toute la Polynésie. Ça nous permet une évaluation plus facile du potentiel physique, pour ensuite les regrouper sur Tahiti et les faire évoluer techniquement sur l’eau. Grâce à l’USSP (Union du sport scolaire polynésien, NDLR), on peut proposer aux meilleurs collèges, ou en alternance aux meilleurs lycées, de participer aux championnats de France scolaires. C’est une très belle opportunité pour nos rameurs et nos rameuses d’aller se tester à un niveau plus élevé.”



Mais le développement ne s’arrête pas là : “Au niveau fédéral, on travaille aussi sur le territoire du Pacifique. On est partis en Australie pour une très belle compétition l’année dernière, et cette année ce sera la Nouvelle-Zélande”, précise-t-il, soulignant les opportunités offertes aux meilleurs représentants pour progresser.



C’est le cas de la pépite de l’aviron polynésien, Teranihere Pater, présente ce samedi matin lors de la compétition, qui a réalisé les 500 mètres imposés en 1’ 42’’ 20. Spécialiste du beach sprint (discipline de l’aviron de mer), elle a été repérée par une université américaine pour intégrer sa section à la rentrée : “Je suis partie en stage chez eux en juillet, à Chicago, et je dois y retourner en septembre pour voir le lycée français. Si tout va bien, j’intégrerai le cursus en janvier.”



Une véritable chance pour la seule athlète de haut niveau de l’aviron en Polynésie, surtout que ce sport est une véritable institution aux États-Unis, offrant de belles perspectives de carrière.



Le beach sprint aux JO de Los Angeles en 2028



Un sport donc qui tient une place importante sur l’échiquier mondial et qui prend de plus en plus d’ampleur dans nos îles. Samedi, 42 participants se sont relayés sur le 500 Hoe Ra’a Vitiviti, du simple amateur au rameur confirmé : “C’est une très bonne pratique. C’est très facile d’accès. On s’est inscrit en ligne et aujourd’hui, on nous a mis sur une série avec un rameur attitré. Et c’est à celui qui fera les 500 mètres le plus vite”, expliquait Laurent Chevouline, licencié au club Fare Hoe de Pirae et adepte de cette discipline. Sur cette course, c’est l’ancien champion de France et médaillé d’or aux Oceania 2023, Sébastien Bienias, qui réalise le meilleur temps : 1’ 22’’.



L’aviron, sport historique des Jeux olympiques, verra sa discipline du beach sprint intégrée au programme des Jeux de Los Angeles en 2028. Une nouvelle opportunité de voir nos athlètes briller sur une compétition mythique.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 24 Août 2025 à 16:29 | Lu 363 fois



