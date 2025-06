L’avenir du badminton polynésien est en route

Tahiti, le 16 juin 2025 - Du 8 au 15 juin se sont déroulés les Oceania Juniors de badminton à Saipan, dans les îles Mariannes. Loin de leur base, nos ‘aito ont livré des matchs d’un très haut niveau technique et physique. Au milieu des ogres australiens et néo-zélandais, nos jeunes ont réussi à monter sur le podium en double masculin. Une réelle performance qui promet un bel avenir au badminton polynésien.



Après un long voyage de plus de vingt heures, la délégation de l’équipe junior de badminton tahitienne, menée par son président Nicolas Mouret, a atterri sur le sol des îles Mariannes, qui accueillaient, du 8 au 15 juin, sur leur île principale Saipan, les Oceania 2025. Située à l’est des Philippines, cette île américaine allait vivre, pendant une semaine, une compétition regroupant les jeunes espoirs du badminton océanien. Provenant d’Australie, de Nouvelle-Zélande, des îles Cook, des Fidji, de l’île de Guam et bien sûr du pays organisateur, les îles Mariannes du Nord, les délégations ont dû d’abord digérer les heures de vol et les décalages horaires avant d’attaquer des journées intenses où les rencontres allaient s’enchaîner pour ces sportifs confirmés.



La team Tahiti au rendez-vous



Pour cette compétition ouverte aux joueurs et joueuses de moins de 19 ans, la Fédération tahitienne de badminton a fait, elle, confiance à sa jeune génération. Composée de huit joueurs (quatre filles, quatre garçons) de moins de 16 ans, notre sélection s’est préparée pendant plusieurs mois pour être prête à rivaliser face aux différentes nations représentées par des joueurs plus âgés et expérimentés.



La première partie de ces Oceania était dédiée à la compétition par équipes. Pendant trois jours, les nations s’affrontaient en cinq matchs : deux en individuel, deux en double (masculin et féminin) et un en double mixte.



Malheureusement, notre sélection a dû affronter dès le début les favoris de la compétition : l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En variant les compositions d’équipe, tous les membres de la team ont pu s’exprimer. Malgré une belle résistance, ils n’ont pu rivaliser et se sont inclinés sur le score de 5-0 à chaque fois.



Mais lors de leur troisième duel face à l’île de Guam, l’équilibre s’est rétabli et nos jeunes pépites ont pu montrer toutes leurs capacités, remportant leurs cinq matchs.



Le lendemain, les deux dernières oppositions ont encore montré de belles choses. Avec de nouvelles rotations dans les équipes, la première rencontre face aux Fidjiens a tourné à l’avantage de notre équipe, avec quatre victoires et une défaite en double féminin, disputée en trois sets.



Le duel face aux îles Mariannes a tourné cette fois en faveur des locaux (3-2), mais les rencontres, très équilibrées, ont vu des points très disputés, comme lors du simple dames où Waianueha Teheura n’a rien lâché durant les trois sets (15-13, 15-17, 13-15), mais s’est malheureusement inclinée au bout du suspense.



Pour clore cette première partie des Oceania, l’équipe de Tahiti a affronté les îles Cook. Avec un Mike Mi You en feu et deux paires de double – Matt Chagnot/Ninon Malaval et Matt Chagnot/Mike Mi You – qui ont dominé leurs matchs, la team Tahiti remporte cette quatrième confrontation (3-2), ce qui lui permet de décrocher une quatrième place très prometteuse au classement général par équipes.





Le duo Mi You/Chagnot monte sur le podium



Place au tournoi individuel pour les quatre derniers jours de ces Oceania 2025. En sports de raquette, les compétitions individuelles internationales signifient que les joueurs et joueuses jouent pour eux-mêmes, mais sous le drapeau de leur pays.



C’est donc sous ce format que nos représentants ont enchaîné les parties en solo, en équipes unisexes et mixtes. Avec la fatigue accumulée durant les derniers jours, les capacités physiques et mentales commençaient à diminuer.



Malgré de belles victoires, comme celle de Matt Chagnot face au local André Zapata (21-12, 21-12) ou celle de Ninon Malaval face à la Fidjienne Chung (21-15, 21-16) en individuel, ou encore en mixte avec la paire Maureen Mi You/Sébastien Chung Meng qui remporte son match en deux sets (21-7, 21-14) face à la paire guamienne Zeng/Deng, nos ‘aito n’ont pas pu se hisser jusqu’aux phases finales.



Seule la paire Matt Chagnot/Mike Mi You a su tirer son épingle du jeu. Après de superbes matchs en phase qualificative, nos deux leaders se sont retrouvés en demi-finale face au duo australien Phillip Halim/Landon Kurniawan. Seuls représentants des “petites nations” dans ce dernier carré 100 % australo-néo-zélandais, nos jeunes ont montré un visage de guerrier et n’ont rien lâché durant deux sets d’une intensité incroyable. Défaits 21-6, 21-12, ils montent néanmoins sur la troisième marche du podium. “On est très fiers d’être arrivés à ce niveau-là, surtout que nous avons eu un premier tour très relevé. On était un peu stressés avant la rencontre car c’était la première fois que nous atteignions les demi-finales. Nous sommes très heureux de rapporter cette médaille au pays.”



Une aventure loin de leur terre qui se finit sur une note très positive pour le badminton polynésien.